Alin Ionescu a dispărut din peisaj când a văzut-o pe fosta. Scene ca-n serialele turcești, pe Nordului

De: Adrian Vâlceanu 20/01/2026 | 06:50
Scene ca-n serialele turcești la restaurantul Adamo, pe Șoseaua Nordului! Omul de afaceri Alin Ionescu, 47 de ani pare să fie e bântuit de cele două căsnicii ratate. Bine, în special de ultima. CANCAN.RO are imagini și detalii tari!

De una dintre ele e bântuit la propriu, pentru că nici bine nu iese dumnealui din Adamo, unde l-a însoțit un alt bărbat (de, după Cristina Spătar și Larisa Tănăsoiu sufli și-n iaurt), că dintr-o dată (dintr-un Land Rover chiar) apare Larisa în carne și oase și un palton alb.

Alin Ionescu a ieșit cu un prieten la Adamo

În martie 2025 venea anunțul că Alin Ionescu divorțează și de Larisa Tănăsoiu, pe care o asemuia cu Cristina Spătar la caracter, insinuând că problemele de căsnicie ar fi fost aproape identice, de unde și concluzia lui că e o nebunie să încerci același lucru și să speri la rezultate diferite.

Întâlnire de gradul zero între Alin Ionescu și Larisa Tănăsoiu

Poate că totuși gândurile lui au rămas fixate pe vechea iubire și aceasta s-a materializat, cu tot cu rochiță roz și cizme înalte. Sau poate că lumea chiar e foarte mică și oamenii cu aceleași gusturi se regăsesc în aceleași spații. Totuși, pentru Alin Ionescu se pare că e vorba de un gust amar.

De data asta Alin Ionescu iese din restaurant și își aprinde un ditamai trabucul, nu unul subțire, cum fuma la ieșire din Uanderful în noiembrie, când reușise o captură dublă și însoțea fetele la mașină, după cum se vede în imagini.

Larisa Tănăsoiu, fosta soție a afaceristului, se afla în aceeași zonă

De data asta e chill, e doar cu un bărbat, că deh, unde te-ai fript cu femei sufli și-n iaurt, vorba aia! Ca orice om cu bani, Alin Ionescu dă bacșiș 20 de lei celui care îi aduce mașina la scară. Nu cumva să ardă prea multe calorii, că e păcat de bani. Ușor-ușor, ban pe ban și calorie pe calorie, așa se fac averile.

Bărbatul care îl însoțește pe Alin Ionescu pare chiar s-o fi observat pe Larisa Tănăsoiu în parcare. E intrigat și amuzat, pare se se fi umflat pufoaica pe el când a văzut-o pe tânăra fostă soție a amicului său. În schimb, Alin Ionescu nici nu o bagă în seamă, mai degrabă nu știe pe unde să se ascundă. O fi de la lehamite, sau nu vrea să cedeze tentației din nou? Vom trăi și vom vedea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

