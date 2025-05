Alin Oprea nu și-a mai văzut copiii de 4 ani! Motivul pentru care nu vorbește cu micuții nici acum

După o căsnicie care a durat aproape două decenii și un divorț controversat, Alin Oprea, fostul solist al trupei Talisman, traversează o perioadă dificilă din punct de vedere personal. Relația sa cu cei doi copii, Adrian și Melissa Sarah, s-a deteriorat semnificativ după despărțirea de fosta soție, Larisa Uță, iar de aproximativ patru ani artistul nu a mai avut contact cu aceștia. Această ruptură afectivă profundă l-a marcat, mai ales că, între timp, fiul său s-a căsătorit, iar el nu a fost prezent nici măcar la acest moment important din viața tânărului.

Căsnicia dintre Alin Oprea și Larisa Uță a început în anul 1999, iar pentru o lungă perioadă, cei doi au fost considerați un cuplu solid în lumea mondenă din România. Cu toate acestea, relația a început să se degradeze serios după mai bine de un deceniu, ajungând, în cele din urmă, la un divorț tensionat și plin de acuzații reciproce, în special legate de infidelitate.

În urma separării, cei doi copii ai cuplului au rămas în grija mamei, iar comunicarea dintre aceștia și tatăl lor s-a întrerupt complet. Surse apropiate familiei susțin că relațiile s-au răcit treptat, pe fondul conflictelor dintre părinți și al tensiunilor acumulate în timpul procesului de divorț. Deși Alin Oprea a încercat, în anumite momente, să își reconstruiască legătura cu fiii săi, eforturile nu au avut succes până în prezent.

„Prefer să sufăr eu, decât să sufere ei. Eu știu cine sunt, poate să mă acuze oricine, de orice. Poate că mă doare puțin, dar este durere, nu suferință. Ea suferă mai mult când sunt eu atacat. Am lăsat tot fostei mele familii, am renunțat la procese. Sunt copiii mei și îi iubesc la fel de mult ca înainte. Dumnezeu rezolvă toate problemele noastre”, a spus Alin Oprea în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”.