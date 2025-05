Motivul REAL pentru care Alin Oprea nu mai vorbește cu copiii săi, după ce a divorțat de Larisa Uță: ”Mă doare!”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Alin Oprea și fosta lui parteneră s-au despărțit cu scandal. Artistul și Larisa Uță au purtat un război de proporții, dar acum apele s-au mai liniștit. Însă, deși scandalul s-a terminat, cei care au fost cei mai afectați au fost cei doi copii ai cuplului. După divorț, Alin Oprea nu și-a mai văzut copiii, iar acum a dezvăluit care este motivul.

Pentru o vreme, Alin Oprea și Larisa Uță au avut o relația frumoasă, iar rodul ei au fost cei doi copii pe care îi au împreună. Însă, după divorțul cu scandal familia acestora s-a destrămat, iar Adrian și Melissa Oprea nu au vrut să mai audă de tatăl lor.

Cei doi au luat partea mamei în tot ceea ce s-a întâmplat, iar după despărțirea definitivă nu și-au dorit să își mai vadă tatăl. Chiar dacă decizia acestora i-a produs multă durere, Alin Oprea le-a respectat dorința. Faptul că nu mai vorbește cu fiul și fiica sa îi aduce multă suferință, însă artistul este încrezător că într-o zi totul o să se rezolve, iar el o să se reîntâlnească cu Adrian și Melissa.

„Prefer să sufăr eu, decât să sufere ei. Eu știu cine sunt, poate să mă acuze oricine, de orice. Poate că mă doare puțin, dar este durere, nu suferință. Ea suferă mai mult când sunt eu atacat.

Am lăsat tot fostei mele familii, am renunțat la procese. Sunt copiii mei și îi iubesc la fel de mult ca înainte. Dumnezeu rezolvă toate problemele noastre”, a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii „Online story by Cornelia Ionescu”.