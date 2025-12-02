Acasă » Exclusiv » Alina Pușcău se uită la Richard, de zici că e felul principal! Model internațional + chef-ul cu stea Michelin = combinație explozivă

Alina Pușcău se uită la Richard, de zici că e felul principal! Model internațional + chef-ul cu stea Michelin = combinație explozivă

De: Adrian Vâlceanu 02/12/2025 | 23:40
Modelul Alina Pușcău e în floarea vârstei și bărbații încă mai sar garduri pentru ea! Avem imaginile momentului, surprinse de CANCAN.RO în zona de nord a Capitalei. Cine e bărbatul care îi face curte atât de asiduu că a uitat complet de poartă? Richard Abou Zaki, primul român care a obținut o stea Michelin (în Italia), se pare că și-a diversificat serviciile. Acum pare să ofere și meditații de gătit la domiciliu pentru femei care nu se descurcă să execute corect rețetele. Una dintre cliente pare să fie chiar modelul Alina Pușcău.

Îmbrăcată cu un pardesiu lejer în stil alpaca, plus niște pantofi foarte sexy cu barete late peste glezne, Alina e radioasă! Părul cu bucle grele îi cade elastic pe umeri, iar pașii ei sunt siguri și lungi, că de… și picioarele o ajută… Care femeie nu s-ar bucura să vadă că încă e dorită de bărbați bogați și celebri, care vin la ea ca la un ospăț al simțurilor! Dar și ea e topită!

După cum se uită la Richard, zici că el e felul principal!

Alina sosește prima cu un Uber, dar clar i-a dat un share location lui Richard, care vine și el tot cu un Uber. Păcat de bani, puteau să vină împreună, vorba aia. Nu e ca și cum nu și-ar permite, însă. Alina are roluri în filme, e model internațional!

Alina Pușcău și Richard Abu Zaki întâlnire cu multe zâmbete
Alina Pușcău și Richard Abou Zaki întâlnire cu multe zâmbete

Richard e proprietarul restaurantului Retroscena din Porto San Giorgio, pe coasta de est a Italiei, un orășel tip stațiune de pe imensul litoral italian. Richard are doar 28 de ani și e pe val, anul trecut a primit premiul pentru cel mai bun bucătar din Italia! Mamma mia! Ce onoare! Deci nu e de mirare că i-a făcut cu ochiul Alinei mai rău decât o înghețată la găletușă într-o zi toridă de vară.

Asta se vede, pentru că Alina pare încântată să-l vadă pe Richard, zici că bucătarul are o porție XXL de papanași în ghiozdanul cu care a venit la întâlnire. Pardon, la cursurile de gătit, nu vrem să insinuăm nimic. Poate a furat din Italia secretul panettone-ului original și i l-a dezvăluit Alinei. Nu știm ce i-a dezvăluit Alina în schimb, dar la plecare Richard e vizibil afectat. Poate a obosit, poate a frământat ceva, sau o fi stat cu nasul în miros de ceapă și nu mai vede bine.

L-a bulversat întâlnirea pe Richard Abu Zaki?!
L-a bulversat întâlnirea pe Richard Abou Zaki?!

Efectiv bucătarul nu mai e pe treaba lui ! După vizită, Richard a uitat complet pe ce lume este. A uitat că există poartă, așa că sare gardul! Zici că e unul din ăia veniți să se uite pe sub mașinile din parcare, să vadă care au catalizatoare, așa de rapid a zburat peste gardul metalic! Din doi pași a fost în Uber.

Să le fie de bine, cum zice lumea la astfel de ocazii. Pofta vine mâncând, nu e exclus ca Alina să ceară și alte rețete, deci cu siguranță vor urma noi și noi dezvăluiri.

