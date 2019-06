Am fotografiat-o în costum de baie pe singura vedetă din România care n-a apărut vreodată “dezbrăcată”!

”Ela Ela”, ”Pamporea”, ”Un trandafil creasti la firida” – plus piese noi, incluse pe noul album al vedetei – au fost melodii prin care Elena Gheorghe şi-a încântat fanii prezenți la concert. Dar și ținutele vedetei au fost de-a dreptul spectaculoase. Nu mai puțin de cinci persoane au fost tot timpul alături de Elena pentru a o ajuta să se îmbrace și să își asorteze accesoriile pentru show. Una dintre cele mai emoționante apariții a fost într-o rochie albastră care avea imprimate fotografii ale bunicii sale, Dada.

”Bunica mea și-a dorit să cânt despre rădăcinile mele și să duc tradițiile mai departe. Sunt fericită să îi pot împlini visul și știu cât de mult s-ar fi bucurat pentru mine. Sunt oameni care nu pleacă de lângă noi niciodată, pentru că îi păstrăm mereu în gânduri şi amintiri. Cred că fiecare dintre noi are un suflet pe care îl va simţi mereu aproape, pe care îl va purta veşnic în inimă”, a spus Elena.

Elena Gheorghe și-a cunoscut soțul acum 14 ani

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel, sunt împreună de 14 ani și petrec foarte mult timp împreună, atât acasă, cât și la concerte, iar cuvântul „plictiseală” nu-şi găseşte locul în viața lor. Vedeta a vorbit despre relația lor și a spus adevărul… nefardat despre soțul ei. (VEZI ŞI: A DIVORȚAT ÎN SECRET! DRAMA DIN FAMILIA CÂNTĂREȚEI ELENA GHEORGHE)

„Poate că sună a fairytale, dar eu cred în suflete-pereche, cred că în viață (mai devreme sau mai târziu) poți întâlni acea persoană cu care să rezonezi întru totul. Iar eu am fost norocoasă, căci l-am găsit fără să răstorn lumea. Ne-am cunoscut când eu aveam 15 ani, iar el, 18, eram colegi în trupa Mandinga. La început, părea că suntem mult prea diferiți, însă ne-a legat o prietenie sinceră, care cred că este o bază extraordinară și acum în relația noastră. Am crescut și am evoluat împreună, am clădit pas cu pas și am trecut prin multe experiențe care ne-au maturizat, ne-au apropiat și ne-au făcut ceea ce suntem astăzi.

În 14 ani cred că am fost despărțiți maximum 15 zile, căci n-am avut unde să dorm atunci când a fost Cornel internat, în rest am fost mereu împreună și acasă, și pe scenă, și când am născut, mereu, pentru că ne simțim bine împreună. Eu cred că ritmul îl dictează inima și nouă asta ne dictează, dar cred la fel de bine că alți oameni, care se iubesc la fel de mult, funcționează diferit. Tocmai de aceea, nu cred în rețete și alte lucruri de genul ăsta – suntem diferiți și trebuie să tratăm relația ca atare. Desigur că există și discuții în contradictoriu și câteodată sunt destule, dar, dacă n-ar fi, unde ar mai fi frumusețea unei relații, a unei dulci împăcări, unde s-ar stinge toți nervii?

De cele mai multe ori, sunt legate de lucruri profesionale, de pildă, de o repetiție care nu a ieșit sau de felul în care sună o piesă, sau de un eveniment, sau cele de familie, legate de copii, în general, când ne contrazicem asupra unor reguli pe care vrem să le inițiem, în așa fel încât cei mici să aibă un program… Mama are o vorbă sfântă: «Când e nervos lasă-l să se liniștească, nu-i zice nimic, când e nervoasă las-o să zică!» Eu cred că mama are mare dreptate, cel mai important, când vrei să-i spui o nemulțumire, este să găsești momentul și tonul potrivit”, a declarat Elena Gheorghe pentru Viva.ro. (NU RATA: ELENA GHEORGHE, GEST EMOȚIONANT ÎN MEMORIA BUNICII SALE)

