Are o pasiune care îl costă mulți bani și, mai ales, spațiu. Celebrul artist Daniel Trifu a colecționat în apartamentul său sute de blănuri naturale și pălării. Livingul e împânzit cu animale pufoase din toate categoriile, iar dormitorul găzduiește stivele de pălării din toate timpurile. Artistul ne-a mărturisit că pasiunea pentru aceste obiecte nu e întâmplătoare, pentru că, într-o viață anterioară, ar fi trăit în epoca boierilor.

“Într-adevăr este o pasiune a mea, o dragoste pentru tot ce înseamnă vechi. Am pe mine capul de lup, simbol al dacilor cu care dacii mergeau la război, am blană naturală că-mi place să cânt natural, să petrec natural”, a declarat artistul pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Mi-e milă să văd animalele alea nevinovate împușcate”

Deși îi plac foarte tare blănurile naturale, el nu a mers niciodată la vânătoare, cu toate că tatăl lui este vânător. “Să stii că eu le-am cumpărat așa cum le vezi, n-am vânat eu. Să-ți spun un secret. Tatăl meu e vânător de 30 ani, nu mă duc la vânătoare din cauză că mi-e milă să văd animalele alea nevinovate împușcate. Dar, în schimb, blănurile lor au o delicatețe, o finețe, o candoare specifică lor, că m-am îndrăgostit instantaneu”, spune Daniel Trifu.

Daniel Trifu crede că într-o viață anterioară a trăit în epoca boierilor: “Stilul muzicii vechi, blănurile cum purtau înainte boierii vechi, pălării, baston, tot ceea ce ține de lucruri vechi la mine le găsești pentru că le iubesc cu tot sufletul meu”.

Colecție unică

"Asta este un iepure de câmp, o căciulă de damă. Am aici tot pentru doamne, din antilopă. Este foarte rară pielea asta că în Europa nici nu există antelope. Uite, aici este o căciulă din focă. Nu stă apa pe ea, nimic. Uite încă una din focă, pune mâna pe ea s-o simți. Nu stă apa pe ea, cum este o focă normală. Vreau să-ți prezint a noastră, românească, dihor pe margine, astrahan… am mai văzut la Iohannis căciulă de astrahan și la alți conducători din timpuri apuse. Asta este tot a mea, din vulpe toată", ne-a mai dezvăluit Daniel Trifu.

Tot din nebuniile lui Daniel Trifu fac parte și pălăriile

“Pălăriile pe care le vezi, fiecare are o poveste a ei. Trebuie să știe telespectatorii că sunt puse pe mai multe rânduri. Da, aici avem peste 150 de pălării. Asta e prima pălărie cu care am ieșit în lume. O păstrez cu sfințenie, mi-a făcut-o unicul pălărier care mai trăiește, are 90 ani și mi-a făcut-o când avea 86, acum patru ani. Avem aici un melon din perioada interbelică.

Arată ca un mamelon… fiecare la ce se gândește. Și aici cu motiv folcloric. Asta e de damă, nu are borul egal. Și asta a uimit-o chiar și pe Iulia Albu. Acesta este un Tonak cehoslovac, este cea mai bună firma de pălării, cea mai scumpă palarie. Cât costă? Pe asta am dat 1.500 lei”, ne-a spus artistul în timp ce își prezenta pălăriile.

Blănurile și pălăriile nu sunt singurele nebunii ale cântărețului. Acesta a prins gustul și bijuteriilor cu aer interbelic: "Uite, am aici o brățară veche cu capul lui Decebal. Am inele, acum am început să colecționez, este un inel rusesc scrie pe el, de la 1834, rusesc. După care, pe astea mi le-am făcut în stilul boierilor de odinioară, cu rubin. Unde călătoresc și văd un târg, un bâlci, mă duc acolo. Găsesc lucruri inedite, d-astea pe sufletul meu", a mai spus artistul pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.