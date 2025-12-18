Amalia Năstase a ajuns cu mama sa la spital! Ce se va întâmpla în ziua de Crăciun

Amalia Năstase va petrece Crăciunul în familie, însă sărbătorile din acest an sunt umbrite de problemele de sănătate ale mamei sale. Femeia, în vârstă de 80 de ani, a suferit o căzătură pe scări, în urma căreia s-a ales cu o fractură de șold. Din acest motiv, a fost internată timp de trei săptămâni în spital, iar în prezent se află într-o clinică de recuperare.

Amalia Năstase a trecut cu mama sa printr-o perioadă dificilă, după ce a căzut pe scări. Procesul de refacere este unul dificil, din cauza vârstei înaintate, motiv pentru care a decis ca mama sa să fie îngrijită într-un centru specializat, unde are parte de tratamente adecvate. Lipsa mișcării din perioada spitalizării a dus la slăbirea musculaturii, iar acum recuperarea presupune exerciții zilnice, masaj și terapii menite să-i redea mobilitatea.

Chiar dacă situația este delicată, Amalia Năstase nu renunță la tradiția de a petrece Crăciunul acasă. În ziua sărbătorii, aceasta își va lua mama din centrul de recuperare pentru a fi împreună, urmând ca ulterior să o ducă înapoi, astfel încât tratamentul să poată continua.

„De Crăciun eu oricum mereu stăteam acasă, iar acum stăm cu atât mai mult acasă, pentru că mama a suferit o fractură de șold și e internată undeva la recuperare. O s-o luăm doar în ziua aceea și o ducem înapoi”, a spus Amalia Năstase.

Mama vedetei va sta internată în spital

Vedeta a mai precizat că mama sa nu a avut nevoie de intervenție chirurgicală, ceea ce consideră un noroc, însă recuperarea rămâne anevoioasă. În prezent, aceasta reușește să se deplaseze cu ajutor, iar specialiștii de la centru se ocupă zilnic de refacerea ei, pentru ca, în timp, să poată reveni acasă în siguranță.

”Mama a căzut pe scări. Ea, având 80 de ani, e mai greu. Nu a fost operată. A avut noroc că nu a necesitat operație, dar tot a stat trei săptămâni la spital și nu a avut voie să se miște, iar nemișcându-se s-au atrofiat cumva mușchii și trebuie să-i pornești din nou. Acum e la un centru de recuperare, unde face în fiecare zi masaj, merge cu bicicleta, are piscină. Ea oricum nu putea să meargă, ea stă la etajul 2 și nu are lift, astfel că am decis să o lăsăm acolo. Sunt profesioniști oamenii de acolo și au grijă de ea. Acum merge, dar când a venit de la spital nici nu punea piciorul în pământ”, a mai spus Amalia Năstase.

