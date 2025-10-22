Acasă » Știri » Amantlâc la Asia Express 2025? Adevărul a ieșit abia acum la iveală. Ce s-a întâmplat, de fapt

De: Irina Vlad 22/10/2025 | 08:08
În cel mai recent episod al emisiunii Express Talk, Maurice Munteanu și Ramona Bădulescu au despicat firu`n patru și au vorbit despre amantlâcurile care ar fi avut loc Asia Express 2025. Alături de ei, invitatele din această săptămână au fost Olga Barcari și Mara Bănică, fostele concurente de pe Drumul eroilor. 

Pe lângă relațiile de prietenie care s-au format în timpul filmărilor celui mai nou sezon Asia Express, unele conexiuni și apropieri dintre concurenți au fost adesea subiect de discuție publică. De departea, cel mai discutat și răs-discutat posibil amantlâc este cel dintre Alina Pușcău și Dan Alexa.

Mara Bănică, adevărul despre amantlâcul de la Asia Express 2025

Într-una dintre etape, concurenții au fost obligați să facă schimb de parteneri pentru o zi. Fotomodelul Alina Pușcău a ajuns să concureze împreună cu Dan Alexa, iar apropierea dintre ei a stârnit un val de reacții în mediul online. Subiectul cel mai dezbătut a fost – așa cum era de așteptat – noaptea în care au fost nevoiți să doarmă împreună. Coincidență sau nu, după noaptea cu pricina – relația dintre cei doi a devenit mult mai… intimă.

Mara Bănică și Olga Barcari au fost invitate în rmisiunea Expresss Talk/ sursă foto: captură video

Ei bine, dacă mulți telespectatori și fani ai emisiunii au rămas cu anumite semne de întrebarea în ceea ce privește relația celor doi, Mara Bănică a dat din casă și a făcut în așa fel încât adevărul abia acum a ieșit la lumină. Întrebată de Maurice Munteanu dacă ”s-a înșelat lumea pe acolo”, jurnalista a lăsat de înțeles că infidelitate sau lipsa ei rămân la aprecierea fiecărui concurent, ceea ce pe mulți i-a dus cu gândul că nu este exclus ca – pe timpul filmărilor – să se fi înfiripat și relații cu zi de amantlâc.

Marucie Munteanu: S-a înșelat lumea pe acolo?

Raluca Bădulescu: Nu are lumea voie să…

Mara Bănică: Păi de ce nu are lumea voie?

Raluca Bădulescu: Nu cred că i-a ars cuiva de alte alea.

Olga Barcări: Da cu cine să înțeli?

Maurice Munteanu: Cu Alina Pușcău.

Olga Barcari: Alina Pușcău cred că e una dintre cele mai cuminți fete de acolo.

Maurice Munteanu: Ce treabă are cumințenia cu energia, cu…

Deși momentele dintre cei doi au fost subiect de discuție în tabloide, recent, în cadrul unui podcast, Alina Pușcău a subliniat faptul că între ea și Dan Alexa nu a existat niciun fel de apropiere romantică, relația dintre ei fiind delimitat clar de limitele pe care ea le-a impus.

„M-am schimbat în furou negru și m-am băgat într-un cearceaf de la sacul de dormit. I-am spus lui Dan: «Să nu mă atingi, să nu vii lângă mine că eu te bat». El a zis: «Nu, sora mea». Eu nu am dormit niciodată în pat cu un bărbat, dacă nu a fost prietenul meu sau dacă nu am avut ceva intim cu el. Eu așa sunt pentru că e vorba de energie.

Îți dai seama că a fost foarte greu pentru mine să accept. Toată noaptea am vorbit cu Alexa că eu de ce nu sunt căsătorită și nu am copil până acum. Nu a fost să fie pentru mine până acum și chiar m-am ocupat de carieră. M-a ținut până la două noaptea că nu înțelegea”, a spus Alina Pușcău.

Imagini nedifuzate de Antena 1: Mângâieri „interzise” între Alina Pușcău și Dan Alexa la Asia Express 2025

Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi

