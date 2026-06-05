Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte și fac această greșeală la mai puțin de 2 metri de gard

Românii care locuiesc la casă și își amenajează curtea fără a ține cont de regulile legale privind distanța față de limita de proprietate pot ajunge să plătească amenzi considerabile.

Una dintre cele mai frecvente situații întâlnite în practică este plantarea arborilor prea aproape de gardul vecinului. Greșeala poate atrage sancțiuni de până la 1.500 de lei.

Potrivit prevederilor din Codul Civil, mai exact articolul 613, există o distanță minimă obligatorie care trebuie respectată atunci când se plantează arbori în apropierea liniei de hotar. Legea stabilește că orice copaci, cu excepția celor care nu depășesc 2 metri înălțime, a lăstarilor sau a gardurilor vii, trebuie plantați la o distanță de cel puțin 2 metri față de limita proprietății vecine, adică față de gard.

Această regulă are rolul de a preveni conflictele dintre vecini. Totodată, are și scopul de a proteja proprietatea fiecăruia de eventuale daune cauzate de rădăcini, umbrire excesivă sau căderea frunzelor și crengilor. Deși pare o chestiune minoră, nerespectarea acestei distanțe este una dintre cauzele frecvente de dispute între proprietarii de terenuri.

Autoritățile pot aplica sancțiuni contravenționale

În cazul în care un vecin consideră că regulile nu sunt respectate și face o sesizare, situația poate ajunge în fața instanței. Judecătorii pot dispune obligarea proprietarului să taie sau chiar să mute copacul plantat prea aproape de gard. Mai mult decât atât, pe lângă măsurile dispuse de instanță, autoritățile locale pot aplica sancțiuni contravenționale.

Aceste amenzi sunt încadrate, de regulă, între 500 și 1.500 de lei. Sancțiunile sunt dispuse în funcție de gravitatea faptei și de contextul în care a fost săvârșită abaterea. Pe lângă aspectul financiar, proprietarul riscă și deteriorarea relațiilor de vecinătate, ceea ce poate duce la conflicte de durată.

Specialiștii recomandă ca, înainte de a planta orice arbore în curte, proprietarii să măsoare cu atenție distanța față de gard. Mai mult, este necesar ca ei să verifice reglementările legale în vigoare. O simplă verificare cu ruleta poate preveni nu doar amenzi, ci și procese costisitoare și tensiuni cu vecinii.

Astfel, deși pare un detaliu minor în amenajarea unei grădini, respectarea distanței legale de 2 metri față de linia de hotar atrage după sine o obligație importantă pentru toți proprietarii de case din România.

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