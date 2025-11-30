Acasă » Știri » Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații

De: Mirela Loșniță 30/11/2025 | 11:17
Sursa foto: Shutterstock

Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat miercuri după-amiază ca urmare a unei amenințări cu bombă. Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai multe echipe de polițiști și o unitate canină au fost trimise la fața locului.

Sediul France Télévisions din Paris a fost evacuat după o amenințare cu bombă, potrivit presei străine. În jurul orei 17:30, transmisia în direct a fost brusc întreruptă, când un jurnalist a anunțat: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma clădirii răsuna.

Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni franceze!

Sediul televiziunii se află în arondismentul 15 din Paris, iar alarma a fost dată sâmbătă în jurul orei locale 17:30. Imediat, autoritățile au fost alertate cu privire la o amenințare cu bombă.

Autoritățile au fost alertate imediat, iar poliția, însoțită de o unitate canină, a început perchezițiile în sediu. În jurul orei 19:00, angajaților li s-a permis să revină în clădire, potrivit unui purtător de cuvânt al France Télévisions. Evacuarea a afectat temporar emisiunea franceinfo și site-ul franceinfo.fr, care au înregistrat întreruperi.

„Poliția și o unitate canină se află în prezent la fața locului pentru a investiga”, a relatat Franceinfo pe site-ul său web.

Acesta nu este primul caz de acest fel. Cu doar două săptămâni în urmă, redacția BFMTV, situată în apropierea France Télévisions, a fost evacuată tot din cauza unei amenințări cu bombă, conform Mediafax. Atunci, programul a fost întrerupt temporar, însă ancheta forțelor de ordine nu a descoperit obiecte suspecte.

