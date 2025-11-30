Amenințare cu bombă la sediul unei televiziuni! Autoritățile au evacuat toți angajații

Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat miercuri după-amiază ca urmare a unei amenințări cu bombă. Angajații postului de televiziune au fost evacuați din clădire în timp ce mai multe echipe de polițiști și o unitate canină au fost trimise la fața locului.
Sediul France Télévisions din Paris a fost evacuat după o amenințare cu bombă, potrivit presei străine. În jurul orei 17:30, transmisia în direct a fost brusc întreruptă, când un jurnalist a anunțat: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma clădirii răsuna.
Sediul televiziunii se află în arondismentul 15 din Paris, iar alarma a fost dată sâmbătă în jurul orei locale 17:30. Imediat, autoritățile au fost alertate cu privire la o amenințare cu bombă.
Autoritățile au fost alertate imediat, iar poliția, însoțită de o unitate canină, a început perchezițiile în sediu. În jurul orei 19:00, angajaților li s-a permis să revină în clădire, potrivit unui purtător de cuvânt al France Télévisions. Evacuarea a afectat temporar emisiunea franceinfo și site-ul franceinfo.fr, care au înregistrat întreruperi.
„Poliția și o unitate canină se află în prezent la fața locului pentru a investiga”, a relatat Franceinfo pe site-ul său web.
Acesta nu este primul caz de acest fel. Cu doar două săptămâni în urmă, redacția BFMTV, situată în apropierea France Télévisions, a fost evacuată tot din cauza unei amenințări cu bombă, conform Mediafax. Atunci, programul a fost întrerupt temporar, însă ancheta forțelor de ordine nu a descoperit obiecte suspecte.
