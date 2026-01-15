Acasă » Exclusiv » Amenințări, bătăi și probe audio explozive după concedierile de la Pro TV! Detalii incredibile din culise!

De: Keva Iosif 15/01/2026 | 23:20
După ce Cătălin Măruță și colegii lui, aproximativ 40 de oameni, au fost dați afară fără vreun avertisment, CANCAN.RO  a aflat despre alte două concedieri cu ecou făcute de Pro TV, care scot la iveală detalii incredibile. Se vorbește despre amenințări și agresiuni fizice! Unul dintre foștii angajați ar fi depus inclusiv probe audio în instanță care să demonstreze presiuni și intimidări înainte de concediere. 

Valul concedierilor de la PRO TV scoate la iveală detalii tot mai incomode. R.B.S., fost editor video al postului, a dat în judecată compania, acuzând că a fost concediat abuziv, după ce ar fi fost supus amenințărilor directe și unui climat de lucru ostil, spune el.

Oficial, PRO TV susține că postul său a fost desființat pe fondul scăderii volumului de activitate, iar în urma unei evaluări interne între patru editori video, reclamantul ar fi obținut cel mai mic punctaj.

Fostul angajat contestă însă această evaluare, despre care spune că a fost făcută „din pix”. R.B.S. susține că nu i-au fost comunicate criteriile, în condițiile în care, anterior concedierii, primise bonusuri de performanță, fapt care ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care s-a decis cine pleacă și cine rămâne.

Și mai interesant este faptul că, în fața instanței, R.B.S. a depus înregistrări audio, despre care afirmă că surprind amenințări și presiuni exercitate asupra sa înainte de concediere. Ba mai mult, se ovbește inclusiv despre un episod de agresiune. PRO TV respinge însă probele și susține că acestea sunt inadmisibile, deoarece ar conține discuții cu alte persoane din companie care nu ar fi știut că sunt înregistrate.

”În cadrul probatoriului, reclamantul, prin apărător ales, solicită încuviinţarea probei testimoniale cu doi martori, respectiv:  Xavjer (un fost producător executiv sport PRO TV care poate face relatări despre comportamentul şi ameninţările la care reclamantul a fost supus anterior concedierii chiar de către unul dintre cei trei membrii din ####### de evaluare stabilită prin Decizia Administratorului Unic din 01.03.2024, respectiv domnul ###### ######## care a susţinut în repetate rânduri că intenţionează să efectueze demersuri pentru concedierea sa; de asemenea, poate confirma faptul că producătorii fac montaj alături de editorii video atunci când echipa nu este suficientă; poate confirma episodul de agresiune fizică dintre alţi doi editori din echipa video Sport”.

Veteranul PRO TV, concediat după aproape 30 de ani de colaborare

Scandalul nu se oprește aici. În acest dosar este invocat ca martor și Xavier Drăgoescu, unul dintre cei mai vechi angajați ai PRO TV (aproape 30 de ani), care a fost, la rândul său, concediat și a contestat decizia în instanță.

Xavier Dragoescu și Sergio Ramos / Foto: Facebook

Acesta susține că îndeplinea simultan două posturi (producător executiv pe sport și organizator producție), iar concedierea s-ar fi făcut fără temei corect.

”În luna februarie 2024 angajatorul pârât (n.r. PRO TV) a decis, pentru motive care nu au absolut nicio legătură cu desființarea efectivă, reală și serioasă a locului său de muncă, să îl concedieze, sens în care i-a comunicat notificarea de preaviz nr. 01/16.02.2024, fără a-i respecta unele dintre cele mai fundamentale drepturi”, se arată în cererea depusă la Tribunalul București de către avocatul jurnalistului.

Pro TV a replicat că desființarea postului a fost ”efectivă și serioasă”, după o analiză detaliată a Departamentului Sport, care a evidențiat suprapuneri de atribuții și disfuncționalități în fluxul de lucru. Postul lui Drăgoescu, acela de organizator de producție, fusese eliminat pentru a eficientiza activitatea echipei. Denumirea de „Executive Producer” era doar un titlu din organigramă, fără funcție separată.

„Restructurarea la nivelul pârâtei și desființarea postului reclamantului s-a realizat în urma unei analize pertinente și competente, neputându-se trage concluzia că desemnarea postului desființat ar fi fost una pur subiectivă”.

Într-un final, dupa un an de procese, Tribunalul a concluzionat că decizia de concediere respectă prevederile legale.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

