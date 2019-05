Anamaria Prodan, dezvăluiri despre Ionela Prodan la un an de la moartea ei: ”Cânta până scuipa sânge…”

Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri despre Ionela Prodan, la un an de la moartea ei. Impresara a dezvăluit sacrificiile pe care mama ei le făcea, de dragul meseriei sale.

Despărțirea de mama ei a îndurerat-o foarte mult pe Anamaria Prodan, care și-acum, la un an de la decesul Ionelei Prodan, își manifestată public tristețea din cauza pierderii suferite. făcut dezvăluiri uluitoare depsre mama ei. Fata cea mare a regretatei cântărețe de muzică populară încă vorbește despre aceasta la timpul prezent. Rănile și dorul de cea care i-a dat viață nu au dispărut aproape deloc acum, la aproape un an de la moartea Ionelei Prodan. Artista a muncit enorm de-a lungul carierei sale și a reușit să strângă o avere frumușică.

”Mama mea cânta până scuipa sânge. Când nu mai putea, se urca în mașină, vomita, se spăla cu apă rece pe față, se ducea, zâmbea și cânta, apoi se întorcea și vomita. Pe nimeni nu interesează ce probleme ai acasă”, a spus impresara despre mama ei la Teo Show.

Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie, în 2018

Vă reamintim Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie, în 2018, la vârsta de 70 de ani. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Anamaria Prodan a dus-o pe mama ei la Spitalul Fundeni, acolo unde medicii au internat-o imediat. diagnostic: cancer pancreatic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu boala cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

La sfârșitul anului 2017, mama Anamariei Prodan a uimit pe toată lumea cu transformarea ei: și-a schimbat radical look-ul și a slăbit 25 de kilograme. În cadrul unei emisiuni, Ionela Prodan a dezvăluit regimul care a ajutat-o să topească kilogramele în plus.