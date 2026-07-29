Anastasia Piron a absolvit o instituție de top din România: ”Sunt momente în care cuvintele par prea puține”

Moartea Anastasiei Piron a adus multă durere și printre cei care au cunoscut-o, nu doar în interiorul familiei. În vârstă de 22 de ani, tânăra era absolventa unei instituții de învățământ de top din România.

Anastasia Piron a fost elevă a Liceului Laude-Reut și a terminat în promoția 2022, iar reprezentanții instituției i-au adus un omagiu după ce identitatea ei a fost confirmată de autorități. Tânăra urma să își încheie studiile universitare în străinătate, iar foștii profesori și colegi au descris-o drept o persoană apreciată și implicată.

”Sunt momente în care cuvintele par prea puține. Cu profundă tristețe, vă anunțăm că joi, 30 iulie, ne vom lua rămas-bun de la fosta noastră elevă, Iris Anastasia Piron.

Ne aducem aminte de Iris cu drag și cu bucurie, așa cum era în anii petrecuți la Laude-Reut: o elevă bună, apreciată de profesori și colegi, care va rămâne pentru totdeauna parte din familia noastră.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Iris, căreia îi transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe.

Dumnezeu să o odihnească în pace”, este mesajul instituției de învățământ. Liceul Laude-Reut este una dintre cele mai cunoscute instituții private de învățământ din Capitală și face parte dintr-o rețea internațională dedicată promovării culturii evreiești și studiului limbii ebraice. Cum a avut loc tragedia

Potrivit informațiilor transmise de autorități, vineri dimineață, în jurul orei 9:30, Anastasia se afla împreună cu tatăl său în Sectorul 6 al Capitalei. În jurul prânzului, în aceeași zi, o tânără a fost lovită de un tren în zona Brănești. La acel moment, identitatea victimei nu era cunoscută.

Tot vineri seară, părinții au sesizat dispariția fetei la Poliție, după ce aceasta nu a mai putut fi contactată. În următoarele două zile au fost desfășurate căutări, iar duminică seara autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru a solicita sprijinul populației în găsirea adolescentei. Abia luni, în jurul prânzului, anchetatorii au stabilit că persoana lovită de tren la Brănești era aceeași cu tânăra dată dispărută. Înmormântarea este programată pentru joi dimineață.

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert