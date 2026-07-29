Acasă » Știri » Anastasia Piron a absolvit o instituție de top din România: ”Sunt momente în care cuvintele par prea puține”

Anastasia Piron a absolvit o instituție de top din România: ”Sunt momente în care cuvintele par prea puține”

De: Anca Chihaie 29/07/2026 | 11:59
Anastasia Piron a absolvit o instituție de top din România: ”Sunt momente în care cuvintele par prea puține”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Moartea Anastasiei Piron a adus multă durere și printre cei care au cunoscut-o, nu doar în interiorul familiei. În vârstă de 22 de ani, tânăra era absolventa unei instituții de învățământ de top din România. 

Anastasia Piron a fost elevă a Liceului Laude-Reut și a terminat în promoția 2022, iar reprezentanții instituției i-au adus un omagiu după ce identitatea ei a fost confirmată de autorități. Tânăra urma să își încheie studiile universitare în străinătate, iar foștii profesori și colegi au descris-o drept o persoană apreciată și implicată.

”Sunt momente în care cuvintele par prea puține.
Cu profundă tristețe, vă anunțăm că joi, 30 iulie, ne vom lua rămas-bun de la fosta noastră elevă, Iris Anastasia Piron.
Ne aducem aminte de Iris cu drag și cu bucurie, așa cum era în anii petrecuți la Laude-Reut: o elevă bună, apreciată de profesori și colegi, care va rămâne pentru totdeauna parte din familia noastră.
Gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Iris, căreia îi transmitem întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe.
Dumnezeu să o odihnească în pace”, este mesajul instituției de învățământ.

Liceul Laude-Reut este una dintre cele mai cunoscute instituții private de învățământ din Capitală și face parte dintr-o rețea internațională dedicată promovării culturii evreiești și studiului limbii ebraice.

Cum a avut loc tragedia

Potrivit informațiilor transmise de autorități, vineri dimineață, în jurul orei 9:30, Anastasia se afla împreună cu tatăl său în Sectorul 6 al Capitalei. În jurul prânzului, în aceeași zi, o tânără a fost lovită de un tren în zona Brănești. La acel moment, identitatea victimei nu era cunoscută.

Tot vineri seară, părinții au sesizat dispariția fetei la Poliție, după ce aceasta nu a mai putut fi contactată. În următoarele două zile au fost desfășurate căutări, iar duminică seara autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru a solicita sprijinul populației în găsirea adolescentei. Abia luni, în jurul prânzului, anchetatorii au stabilit că persoana lovită de tren la Brănești era aceeași cu tânăra dată dispărută. Înmormântarea este programată pentru joi dimineață.

 

Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie

Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat. Noua dată-limită
Știri
Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat. Noua dată-limită
Românii renunță la rezervările făcute din timp. Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia
Știri
Românii renunță la rezervările făcute din timp. Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
În ziua în care sistemul sanitar intra în grevă generală, se majorau pe ascuns salariile celor din Ministerul Dezvoltării, cu atribuţii pe urbanism
Gandul.ro
În ziua în care sistemul sanitar intra în grevă generală, se majorau pe...
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu. S-a afișat cu favoritul familiei ei
Prosport.ro
Simona Halep, prima apariție după ce și-a oficializat relația cu afaceristul Dorin Mateiu....
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme în 2026
Click.ro
De ce postul Adormirii Maicii Domnului începe cu o zi mai devreme în 2026
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Digi 24
Decizie uriașă la Washington: Donald Trump i-a dat undă verde lui Zelenski pentru rachetele Patriot
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta
Digi24
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică...
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor.ro
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
go4it.ro
Aparatul minune la Lidl: Parkside „Transformer” cu 3 funcții, 300 lei
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
În ziua în care sistemul sanitar intra în grevă generală, se majorau pe ascuns salariile celor din Ministerul Dezvoltării, cu atribuţii pe urbanism
Gandul.ro
În ziua în care sistemul sanitar intra în grevă generală, se majorau pe ascuns salariile...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat. Noua dată-limită
Cumpărătorii de locuințe scapă temporar de TVA majorat. Noua dată-limită
Românii renunță la rezervările făcute din timp. Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia
Românii renunță la rezervările făcute din timp. Cum găsesc vacanțe mai ieftine în Turcia
Încă o fabrică auto se închide în România. Aproape 100 de angajați rămân fără locuri de muncă
Încă o fabrică auto se închide în România. Aproape 100 de angajați rămân fără locuri de muncă
Momente dramatice la un turneu WTA. Principala favorită s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii
Momente dramatice la un turneu WTA. Principala favorită s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii
A murit mama lui Ducu Bertzi: ”Una dintre cele mai grele zile din viața mea”
A murit mama lui Ducu Bertzi: ”Una dintre cele mai grele zile din viața mea”
Alertă de dispariție copil! Bianca din Călărași a plecat de acasă și nu a mai venit
Alertă de dispariție copil! Bianca din Călărași a plecat de acasă și nu a mai venit
Vezi toate știrile