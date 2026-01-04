Anca Serea nu se mai poate opri! Sărbători infinite și cadouri pe bandă rulantă

Anca Serea, soția lui Adrian Sînă, cântărețul de la Akcent, își face în continuare datoria ca mamă și șefă de familie. CANCAN.RO a surprins-o ieșind la cumpărături când alții consideră sărbătorile încheiate. Pentru vedetă, jucăriile nu sunt ceva ce se cumpără doar înainte de Crăciun.

Îmbrăcată foarte comod, cu un pulover tricotat maro, care pare lărguț, un tricou gri și jeanși evazați fără tiv, dar nu chiar cu franjuri, și niște pantofi din piele întoarsă, la fel de comozi, Anca Serea pare sigură pe ea și trece la treabă.

Sărbători infinite pentru Anca Serea

Anca Serea bifează o nouă ieșire în public fără fițe, cu o geantă neagră simplă și utilă, fără aroganțe de sezon, sau stridențe de prost-gust, cum mai vedem uneori prin peisajul monden.

Vedeta se consultă și cu bona pe cumpărături, indiciu că și bona e în temă. Adică soția lui Adi Sînă o implică și pe ea în decizii, nu o tratează de sus, cum se comportă unele femei cu bani cu personalul angajat să aibă grijă de cele mai prețioase active ale unei familii: copiii!

După lungi căutări, a găsit cadoul perfect

După căutări intense, Anca Serea se decide la un cadou care stimulează inteligența și abilitățile practice: un set de construit. Privirea sa pare să transmită un gând pe care mulți oameni generoși îl au deseori: ”o fi suficient?”. Nici ambalajul nu este neglijat. Imaginile obținute de CANCAN.RO arată echipa fetelor căutând ceva adecvat printre rolele de hârtie și pungile de cadou.

Tot timpul Anca Serea este cu telefonul în mână, dar nu ca să se uite pe social media, ca atâtea alte mămici care pleacă la plimbare cu bona după ele. De fapt, soția lui Adi Sînă consultă lista de cumpărături, hotărâtă să nu rateze nimic. Nu e ușor când familia are șase copii, chiar dacă doi sunt adulți. Vedeta este mereu implicată în activitățile copiilor mai mici, drept dovadă atenția pe care a dat-o costumelor de Halloween din toamna trecută.

