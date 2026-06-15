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Anca Veștea, femeia discretă din spatele premierului desemnat. Ce funcție are soția lui Adrian Veștea

De: Anca Chihaie 15/06/2026 | 11:33
Anca Veștea, femeia discretă din spatele premierului desemnat. Ce funcție are soția lui Adrian Veștea
Foto: social media
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Numele lui Adrian Veștea a revenit recent în atenția publică în contextul unor discuții politice legate de o posibilă desemnare la nivel înalt în executiv. Subiectul a generat reacții și interpretări în spațiul politic, mai ales pe fondul lipsei unei comunicări prealabile extinse în interiorul unor structuri de partid și al coaliției guvernamentale. Dincolo de aceste dezbateri, profilul său public rămâne strâns legat de activitatea administrativă desfășurată de-a lungul anilor, în special în zona județului Brașov.

În paralel cu discuțiile despre rolul său politic, atenția publică s-a îndreptat și către situația materială a lui Adrian Veștea, reflectată în documentele oficiale de avere depuse la finalul anului 2024. Potrivit acestora, fostul ministru al dezvoltării și actual președinte al Consiliului Județean Brașov a declarat un patrimoniu imobiliar semnificativ, compus din mai multe categorii de bunuri situate în special în zona Râșnov, județul Brașov.

Anca Veștea, femeia discretă din spatele premierului desemnat

În plan personal, Adrian Veștea este cunoscut ca o persoană care a menținut o delimitare clară între viața politică și cea de familie. Este căsătorit, iar împreună cu soția sa are doi copii. Familia locuiește în Brașov, oraș în care ambii soți și-au consolidat parcursul profesional. Soția sa, Anca, lucrează în administrația publică, având o poziție de execuție în cadrul structurii regionale a finanțelor publice, unde își desfășoară activitatea de mai mulți ani. În mod constant, aceasta a evitat expunerea mediatică, preferând un profil profesional discret, axat pe responsabilitățile instituționale.

Viața de familie a politicianului a fost, în general, ținută departe de spațiul public, chiar și în perioadele în care acesta a ocupat funcții administrative importante. Cei doi copii ai familiei au urmat parcursuri educaționale în Brașov, iar familia a fost prezentă la evenimentele importante din viața lor. Un moment recent remarcat în spațiul local a fost absolvirea fiului cel mic al familiei de un liceu cu profil informatic din Brașov, eveniment care a marcat finalul unei etape importante din formarea sa educațională.

Portofoliul de proprietăți include mai multe terenuri agricole cu suprafețe distincte, dobândite în perioade diferite. Printre acestea se numără un teren agricol achiziționat la începutul anilor 2000, dar și alte suprafețe intrate în proprietate prin moștenire în anii 2012 și 2023. În total, terenurile agricole însumează zeci de mii de metri pătrați, reprezentând o parte consistentă din patrimoniul declarat.

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