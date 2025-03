Andra Gogan recunoaște: cine o supără atât de tare? Și-a luat casă în Los Angeles și trăiește printre cele mai mari staruri ale lumii, dar… ”Sunt momente când plâng!”

Andra Gogan vorbește despre noua sa viață din Los Angeles, actualul iubit, provocările de peste Ocean și activitatea sa de acolo. Dansatoare, cântăreață și actriță de meserie, tânăra a pus bazele unei pelicule care a fost filmată în cinci țări pe durata a patru ani, ”Sirenele”. Deși trăiește visul american, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vedeta recunoaște că dorul de casă o copleșește deseori.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Andra Gogan vorbește despre scandalul cu Selly și Mimi în urma căruia a pierdut 100.000 de abonați într-o zi, relația lor din prezent, noul iubit din State, dar și provocările de acolo. Idolul unei generații, Andra a decis să lase România în urmă și să înceapă o nouă viață peste Ocean, alături de fratele său, Răzvan. Încă de la prima lor călătorie acolo, cei doi au simțit că apațin locului, așa că au făcut toate demersurile pentru a-și îndeplini marele vis.

”Prima dată am mers în State cu familia mea cu banii strânși din vocile de la desene animate, în anul 2018. Eu cu fratele meu am câștigat bănuți și am făcut aceasta plecare. Ne-am dat seama atunci că ne place mult. România e casa mea, dar și acolo mă simt ca acasă. (…) Este frumos, este altceva, mă inspiră mult oamenii de acolo. Am ocazia să fiu alături de Youtuberi foarte mari, când merg la evenimente. Mă chemau foarte des făceam naveta, așa că mi-am luat un apartament acolo. Fratele meu e student acolo UCLA, el are apartament la etajul 16, eu la 20, stăm în aceeași clădire, ceea ce e foarte tare, pentru că ne întâlnim în zona de lucru a clădirii și lucrăm acolo”, a povestit Andra Gogan.

Însă nu este totul mereu roz! Deși are propriul apartament, are ocazia să întâlnească cele mai mari celebrități ale lumii, precum Justin Bieber, Camila Cabello sau Ariana Grande, și se află acolo alături de fratele său, Andra Gogan recunoaște că dorul de casă îi dă uneori bătăi de cap. Chiar dacă mereu pare extrem de fericită și zâmbește nonstop, cântăreața admite că are și momente în care starea sa nu este atât de bună.

”E greu cu dorul de casă. Am zile când stau pe balcon și mă uit la priveliște, dar mă simt singură. Sunt momente când plâng și îmi vărs tristețea, pentru că mi-aș dori ca toată familia mea să fie aici. E bine să mai plângi, să îți verși emoțiile negative, pentru că a doua zi de dimineață îmi dau restart. E o nouă zi în care putem fi mai buni decât ieri”, recunoaște vedeta.

