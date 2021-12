Andreea Bălan, schimbări în carieră. Blondina se lansează în afaceri

Andreea Bălan are planuri mari de viitor. Blondina se ocupă intens de cele două businessuri pe care le va deschide în 2022. Vedeta a stabilit toate detaliile în totalitate.

Andreea Bălan nu a dorit să ofere prea multe informaţii pentru că îşi doreşte ca totul să fie o surpriză. Artista este optimistă şi crede că lucrurile vor decurge aşa cum şi-a propus.

“Vreau să încep două business-uri cu niște produse, să le lansez, așa că știu foarte bine ce o să fac”, a declarat Andreea Bălan, la Antena Stars.

De asemenea, în cadrul interviului, cântăreaţa a dezvăluit ce vacanţe şi-a programat pentru următoarea perioadă. În acelaşi timp, Andreea Bălan a explicat faptul că îşi doreşte să le ofere fiicelor sale tot ce ei i-a lipsit în copilărie.

„Fiecare părinte face acest lucru. Cu toții vrem să oferim copiilor noștri ceea ce nu am avut noi. Important este să le dăm cu măsură și să nu ajungem să-i răsfățăm prea tare, ca mai târziu să nu aprecieze ceea ce au. Am fost 7 zile plecate în Dubai, cu mama mea și cu încă o prietenă a fetițelor mele. Am fost o gașcă de șase oameni și trei copii. Ne-am simțit foarte bine. Am vizitat cât am putut noi, dar vom reveni. Fetițele s-au obișnuit cu vacanțele. În primăvară mergem în altă vacanță. Ella are 5 ani și mă înțeleg cu ea ca o prietenă. Îi spun mereu că e cea mai bună prietenă a mea. Clara are doi ani și jumătate și deja vorbește. (…) Nu sunt panicată deloc. Mergem cu o sacoșă de medicamente. Fără mama nu se poate. Mama locuiește cu noi și are grijă de noi și de casă. (…) Le-am învățat să fie foarte ordonate, pentru că eu sunt foarte ordonată”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

Andreea Bălan nu are timp de iubiri! Deocamdată…

Se pare că Andreea Bălan a luat o decizie destul de severă în privința unei noi relații. Astfel, ea și-ar fi propus ca o perioadă, ceva mai îndelungată, să rămână singură, să-și adune gândurile, iar când emoțional va fi OK, atunci va încerca să iubească din nou. Oricum, apropierea sărbătorilor înseamnă pentru ea, ca pentru orice artist, de altfel, un program mult mai încărcat, plus că micuțele ei au nevoie de mare atenție în această perioadă de final de an.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint se despărțeau în urmă cu trei luni, iar motivul ar fi fost faptul că bărbatul începuse să-și dea întâlniri cu o blondină misterioasă (Vezi AICI detalii). Tânăra venea destul de des prin România, la diferite evenimente, unde era prezent și Tiberiu Argint. Andreea ar fi aflat, iar relația cu iubitul ei s-ar fi degradat, ajungându-se, în cele din urmă, la despărțire.

