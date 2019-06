Andreea Berecleanu, o romantică incurabilă: ”S-a văzut pe conturile mele că se transmite foarte puternic romantismul”

Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1 este o romantică incurabilă. Andreea Berecleanu nu poate să-și imagineze o viață lipsită de romantism.

„Romantic pentru mine înseamnă lucrurile pe care le trăiesc eu, le simt, emoțiile pe care le trăiesc într-un anume fel și care nu sunt ușor de descris. Sunt romantică nu doar prin ținută. Sunt foarte romantică și vorbeam mai devreme, apropo de conținutul de pe social-media, și că suntem responsabili noi, ca influenceri, de ceea ce scriem pe rețelele de socializare. Cred că de foarte multe ori s-a văzut pe conturile mele că se transmite foarte puternic romantismul”, a mărturisit Andreea Berecleanu pentru Libertatea.

Andreea Berecleanu și Constantin Stan s-au căsătorit civil pe 18 septembrie 2016

Andreea Berecleanu și medicul Constantin Stan s-au căsătorit civil pe 18 septembrie 2016. Cei doi au spus „Da!" în fața ofițerului stării civile, nimeni alta decât Gabriela Firea, primarul Capitalei. Căsătoria dintre Andreea Berecleanu și doctorul Constantin Stan s-a dorit a fi una discretă, ferită de ochii presei și ai publicului, astfel că la eveniment au fost doar familia și prietenii foarte apropiați.

”Constantin m-a cerut în căsătorie imediat după ce am devenit un cuplu. Din respect pentru copiii mei, am amânat răspunsul DA, pe care, oricum, Constantin îl știa și îl simțea. După trei ani de conviețuire, noi doi și copiii, am decis că este momentul potrivit pentru acest pas. Și am avut dreptate. Copiii mei erau pregătiți și au primit vestea firesc și cu multă bucurie. Puțini sunt cei care cunosc începuturile poveștii voastre de dragoste. Cum te-a curtat Constantin și cum a reușit să te cucerească? Eu cred că nu sunt nici măcar puțini. Începuturile le știm doar noi doi și așa vor rămâne. În viață avem parte de revelații, de momente unice, de povești de nepovestit, oricât ar fi de frumoase. Dacă voi scrie o carte autobiografică, poate că se va ști. Dacă voi scrie o ficțiune, poate se va bănui. Dacă nu voi scrie, va rămâne povestea noastră”, a declarat Andreea Berecleanu pentru revista Viva!