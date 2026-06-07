Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”

Andreea Bostănică reaprinde tensiunile din scandalul cu Iuliana Beregoi, după ce a făcut o serie de dezvăluiri ample în podcastul YouTuber-ului SNIK.

Invitată să vorbească despre începuturile ei în online și despre relațiile profesionale din perioada adolescenței, creatoarea de conținut a rememorat momente pe care le descrie drept marcante și dureroase, insistând că rivalitatea nu a pornit niciodată din partea ei.

Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi

În discuția cu SNIK, Andreea a explicat că, în copilărie, o privea pe Iuliana ca pe un model.

„Făceam muzică împreună, actorie împreună. Sincer, eu mereu am admirat-o și mereu mi s-a părut o fată atât de muncitoare, drăguță și mereu mă uitam la ea ca la un exemplu, pentru că ea avea numere foarte mari. Eu eram la început de drum, aveam 13 ani, ea deja avea numere și mă uitam mereu la ea și mă uitam cu drag la ea, îmi plăcea de ea și ea știe că mie mi era drag”, a spus Andreea, subliniind că nu înțelege acuzațiile conform cărora ar fi fost într-o competiție cu Iuliana.

Ea susține că, în realitate, lucrurile ar fi stat invers.

„Dar ea, aparent de mică, avea chestia asta de ură față de mine și cred că simțea o concurență față de mine. Și nu înțeleg de ce, e crazy să simți o concurență când, frate, trăim toți, stăm sub același soare, există loc de fiecare.”

„Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”

Andreea afirmă că ar fi fost ținta unor episoade repetate de bully, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi. Creatoarea de conținut a povestit și despre momente în care ar fi fost exclusă de la evenimente sau criticată pentru alegeri banale.

„Mă suna să mă înjure, să-mi spună de ce ți-ai permis să-ți cumperi LED-uri ca la mine în cameră, tu nu vezi că mă copiezi, nu o să se uite nimeni la tine.”

Tot ea spune că, în copilărie, era timidă și vulnerabilă, iar replicile primite o afectau profund. Un alt episod relatat a fost legat de premiile din Republica Moldova.

„Peste o zi, sunt telefonată, ne pare rău, nu puteți ajunge, Andreea Bostănică, pentru că a intervenit ceva și un invitat nu poate să apară dacă tu o să fii. Și zic, cum adică, m-ați chemat și mi-a zis că o să fie Iuliana Beregoi și a zis că dacă dvs. veniți, ea nu vine pentru că nu vrea să vă vadă.”

Potrivit Andreei, ruptura definitivă ar fi venit în momentul în care a depășit-o pe Iuliana în cifre pe TikTok și Instagram.

„Mi-a dat un follow ea, toată familia ei, toți mi-au dat un follow.”

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