Acasă » Știri » Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”

Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”

De: David Ioan 07/06/2026 | 18:59
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreea Bostănică reaprinde tensiunile din scandalul cu Iuliana Beregoi, după ce a făcut o serie de dezvăluiri ample în podcastul YouTuber-ului SNIK.

Invitată să vorbească despre începuturile ei în online și despre relațiile profesionale din perioada adolescenței, creatoarea de conținut a rememorat momente pe care le descrie drept marcante și dureroase, insistând că rivalitatea nu a pornit niciodată din partea ei.

Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi

În discuția cu SNIK, Andreea a explicat că, în copilărie, o privea pe Iuliana ca pe un model.

„Făceam muzică împreună, actorie împreună. Sincer, eu mereu am admirat-o și mereu mi s-a părut o fată atât de muncitoare, drăguță și mereu mă uitam la ea ca la un exemplu, pentru că ea avea numere foarte mari. Eu eram la început de drum, aveam 13 ani, ea deja avea numere și mă uitam mereu la ea și mă uitam cu drag la ea, îmi plăcea de ea și ea știe că mie mi era drag”, a spus Andreea, subliniind că nu înțelege acuzațiile conform cărora ar fi fost într-o competiție cu Iuliana.

Ea susține că, în realitate, lucrurile ar fi stat invers.

„Dar ea, aparent de mică, avea chestia asta de ură față de mine și cred că simțea o concurență față de mine. Și nu înțeleg de ce, e crazy să simți o concurență când, frate, trăim toți, stăm sub același soare, există loc de fiecare.”

„Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”

Andreea afirmă că ar fi fost ținta unor episoade repetate de bully, atât în mediul online, cât și în viața de zi cu zi. Creatoarea de conținut a povestit și despre momente în care ar fi fost exclusă de la evenimente sau criticată pentru alegeri banale.

„Mă suna să mă înjure, să-mi spună de ce ți-ai permis să-ți cumperi LED-uri ca la mine în cameră, tu nu vezi că mă copiezi, nu o să se uite nimeni la tine.”

Tot ea spune că, în copilărie, era timidă și vulnerabilă, iar replicile primite o afectau profund. Un alt episod relatat a fost legat de premiile din Republica Moldova.

„Peste o zi, sunt telefonată, ne pare rău, nu puteți ajunge, Andreea Bostănică, pentru că a intervenit ceva și un invitat nu poate să apară dacă tu o să fii. Și zic, cum adică, m-ați chemat și mi-a zis că o să fie Iuliana Beregoi și a zis că dacă dvs. veniți, ea nu vine pentru că nu vrea să vă vadă.”

Potrivit Andreei, ruptura definitivă ar fi venit în momentul în care a depășit-o pe Iuliana în cifre pe TikTok și Instagram.

„Mi-a dat un follow ea, toată familia ei, toți mi-au dat un follow.”

CITEŞTE ŞI: Scandalul Iuliana Beregoi – Andreea Bostănică ajunge la Maruță. Fostul prezentator de la Pro TV mediază conflictul momentului

Fostul comun care le uneşte! YNY Sebi dă verdictul în scandalul Andreea Bostănică vs. Iuliana Beregoi: „Propun să…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Știri
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei....
ULTIMA ORĂ
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong
Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong
Vezi toate știrile