Andreea Ibacka a spus cum a slăbit după ce a născut-o pe fiica ei și a lui Cabral

Devenită mămică în urmă cu aproape patru luni, Andreea Ibacka a spus în cadrul unui interviu cum a reușit să slăbească după ce a născut-o pe fiica ei și a lui Cabral. Soția prezentatorului de la Pro TV a făcut în timpul declarațiilor o mărturisire-bombă: urmează al doilea copil al cuplului.

Andreea Ibacka a spus cum a slăbit după ce a devenit mămică

În vârstă de 33 de ani, Andreea Ibacka a mărturisit că nu a ținut niciun regim special după ce a adus-o pe lume pe Namiko. În timpul sarcinii, vedeta a luat nouă kilograme și… deși nu au trecut tot atâtea luni de când este mămică, ea și-a recăpătat foarte repede talia de viespe. E drept, soția lui Cabral Ibacka este atentă la ceea ce mănâncă, însă, deocamdată, nu are timp să ajungă și la sală.

“Am slăbit din decembrie. Eu am mai postat filmulețe, fotografii cu mine nu au fost editate. Am avut noroc. Nu am acumulat foarte mult în timpul sarcinii. Am luat 9 kilograme toată sarcina. Am scăpat foarte repede de ele, dar nu am făcut eforturi în sensul acesta. Cam luna și kilogramul, așa a fost la mine. Am avut o genetică bună”, a declarat Andreea Ibacka pentru revista VIVA!.

Andreea Ibacka, declarații despre cel de-al doilea copil cu soțul ei, Cabral

Cabral, care are 41 de ani, este tată a două fetițe: Inoke și Namiko, însă… nu este exclus să devină tată pentru a treia oară. Andreea Ibacka a dezvăluit că își mai dorește un copil.

“’Dacă ne dă Dumnezeu, da. Adică nu exclud posibilitatea, dar trebuie să mai așteptăm un pic. Să zicem că mi-am făcut antrenamentul acum. A doua oară sau a treia oară e din ce în ce mai ușor. Da, cred că este frumos ca orice copil să crească cu un frate de o vârstă apropiată și s-ar putea întâmpla”, a mai mărturisit frumoasa vedetă, relatează aceeași sursă citată mai sus.

Cabral și Andreea Ibacka sunt căsătoriți

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima dată pe 5 decembrie 2018. Ea și Cabral i-au pus numele fiicei lor Namiko. Prezentatorul TV mai are o fiică din prima căsătorie: Inoke Ibacka. El și Andreea Ibacka au devenit soț și soție în 2011.