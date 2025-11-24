Acasă » Știri » Andreea Popescu, nevoită să-și schimbe garderoba după ce a slăbit 14 kilograme: ”Mi se părea imposibil!”

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 21:37
Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare radicală. Sursă: Instagram

Andreea Popescu a reușit să ajungă la un record personal, după ce a dat jos multe kilograme. Influencerița este nevoită să își reînoiască total garderoba după această schimbare radicală. Cum a reușit? Află toate detaliile în articol!

Andreea Popescu a mărturisit că a luat în greutate după cele trei sarcini pe care le-a avut. Influencerița nu s-a dat bătută și s-a hotărât să câștige lupta cu kilogramele. Zis și făcut! După cum chiar ea a spus, a ajuns la forma fizică pe care o avea în urmă cu 10 ani.

Andreea Popescu, schimbare radicală

După o perioadă în care s-a dedicat total împotriva luptei cu kilogramele, Andreea Popescu a trecut printr-o schimbare radicală. Vedeta a dat atât de multe kilograme jos încât a coborât de la mărimea 40 (L) la mărimea 34 (XS). Acestea fiind spuse, garderoba ei va trebui să treacă și ea printr-o schimbare radicală, pentru că nimic nu îi mai vine.

„Fetelooor, de la mărimea 40 la pantaloni am ajuns la mărimea 34. 😱 Toți pantalonii îmi stăteau ca pe gard și am zis că îmi iau mărimea 36, dar ce credeți? Îmi veneau largi! Am zis să probez 34, deși mi se părea imposibil să îmi vină… și ce credeți? Am leșinat de drag 😍“, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

Mai jos v-am atașat două poze: înainte și după. Se poate observa transformarea prin care vedeta a trecut. Prima postare este făcută chiar de Andreea în luna august din anul 2024, iar cea de-a doua este una foarte recentă, din această lună.

Totuși, procesul nu se oprește aici. Influencerița a mărturisit că mai are de făcut niște vizite la sală până să ajungă la rezultatul mult dorit.

„Acum nu mai am de făcut decât să-mi întăresc musculatura. Bine ai revenit, Andreea de acum 10 ani 💪✨“, a mai spus ea.

