Andrei Tinu a divorțat de soția lui după ce a prins-o alături de un alt bărbat! Despre cine este vorba

Fiul regretatului ziarist Dumitru Tinu, mort într-un accident în anul 2003, a intentat divorț după ce și-a prins soția în ”ofsaid”! CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate însă alături de cine și-a refăcut viața Andrei.

Andrei Tinu s-a despărțit de soția lui, Alberta, împreunpă cu care are doi copii. Acesta susține că și-a prins fosta soția mințindu-l că pleacă într-o delegație de muncă, însă ea se bucura de fapt de un weekend romantic alături de un alt bărbat.

„Eu sunt despărţit de soţia mea, în mod oficial, de la începutul lunii decembrie când am surprins-o la Viena minţindu-mă, spunând că este la un curs, la un congres de medicină şi de fapt, nu era, se dusese cu alte scopuri. Ulterior am aflat că a petrecut un weekend acolo împreună cu un alt bărbat. Atunci am luat hotărârea să divorţez. (…) Din păcate, nu ne-am înţeles amiabil, adică să facem un divorţ la notar. Am introdus acţiunea de divorţ la Judecătoria Sectorului 1 pentru că eu consider că am epuizat toate căile de rezolvare a acestui conflict, toate căile amiabile. În momentul în care a început cu hărţuiri, cu plângeri penale la Poliţie, la Protecţia Copilului, plângeri neadevărate, mi-am dat seama că nu putem să avem aşa, o despărţire ca între prieteni. Cred că am vreo trei plângeri penale şi, în plus, am şi acea sesizare la Protecţia Copilului că aş fi maltratat eu sau mama mea copiii, ceea ce nu este adevărat şi este chiar jignitor în condiţiile în care copiii stau împreună şi cu mama mea de doi ani”, a afirmat Andrei Tinu, potrivit spynews.ro.

„Eu am prins-o pe ea cu un alt bărbat, dar ştiţi cum e: de multe ori, hoţul strigă hoţii. Eu nu am vrut să fac aceste lucruri publice că puteam să fac şi eu aceste lucruri publice tocmai pentru imaginea ei”, a adăugat el.

Andrei Tinu și Alberta s-au căsătorit în 2014

Andrei Tinu, fost Iucinu, s-a căsătorit, în 2014, cu Alberta Simona Preda cu care are doi copii, o fetiță ce s-a născut în 2015 și un băiețel care a venit pe lume în luna decembrie a anului 2016. În vara anului trecut, Andrei Tinu a devenit președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie. (CITEȘTE ȘI: A PIERDUT O SARCINĂ CU ȘTEFAN STAN, IAR ACUM S-A COMBINAT CU ”DIRECTORAȘUL BĂTĂUȘ”!)