Anghel Damian, dezvăluiri despre colaborarea cu Theo Rose. Cum se înțeleg pe platourile de filmare, de fapt

Anghel Damian a oferit detalii despre experiența profesională pe care a avut-o alături de Theo Rose, actriță și artistă consacrată, în cadrul unei apariții în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”. Regizorul și scenaristul a vorbit despre modul în care s-a construit colaborarea dintre cei doi într-o perioadă în care relația lor personală evolua în paralel cu proiectele profesionale în care erau implicați.

Potrivit acestuia, unul dintre elementele care au contribuit decisiv la buna desfășurare a colaborării a fost disciplina de care Theo Rose a dat dovadă pe platourile de filmare. De-a lungul proiectelor comune, artista s-a remarcat prin seriozitate, implicare și o atitudine profesionistă, aspecte care au facilitat desfășurarea activității într-un mediu lipsit de conflicte și tensiuni.

Cum a lucrat Anghel Damian cu Theo Rose la filmări

În aceeași perioadă, cei doi traversau și etape importante în plan personal. Relația lor s-a consolidat în timp ce lucrau împreună, iar evoluția vieții de familie s-a desfășurat concomitent cu dezvoltarea proiectelor profesionale. Cu toate acestea, echilibrul dintre cele două planuri a fost menținut printr-o delimitare clară între responsabilitățile de la locul de muncă și aspectele care țineau de viața privată.

Anghel Damian a evidențiat importanța acestei separări, considerând că transferul emoțiilor sau al eventualelor nemulțumiri dintr-un plan în celălalt poate crea dificultăți atât în relația personală, cât și în cea profesională. În cazul lor, această delimitare a contribuit la menținerea unui climat de lucru eficient și la evitarea situațiilor care ar fi putut afecta rezultatul final al proiectelor.

Regizorul a subliniat că relația profesională dintre ei s-a bazat pe respect reciproc și pe încredere. În opinia sa, succesul colaborării a fost posibil tocmai datorită capacității de a trata separat provocările fiecărui domeniu și de a nu permite ca eventualele emoții generate de procesul creativ să influențeze viața de familie.

Adrian Artene: Aș include și o actriță, pentru că este consacrată: Theo Rose. Îți pierzi autoritatea în fața ei acolo, pe platourile de filmare? „Era extrem de disciplinată. Deci, sincer, a fost foarte disciplinată și situația noastră… Noi am început să ne construim viața împreună în timp ce lucram la un proiect și a apărut Sasha, ne-am căsătorit, adică am parcurs în paralel cu proiectul niște etape foarte importante de viață. Are un instinct de a separa lucrurile și de a crea sentimentul că nu se transferă din una în alta, ceea ce este extrem de important, pentru că, dacă se transferă, e un risc imens. Dacă, la un moment dat, o indicație e transformată în ceva personal, dacă, la un moment dat, poate te superi că nu iese ceva și asta se transferă la nivel conjugal, e complicat și neplăcut de ambele părți. A avut știința, instinctul de a nu face asta și, practic, așa am putut ajunge să fie o colaborare de succes. Că, dacă în mod concret s-ar fi transferat treaba asta și la nivelul proiectului, s-ar fi simțit inclusiv la nivelul publicului. Adică lucrurile astea nu rămân invizibile. N-a părăsit niciodată platourile de filmare mâhnită. Nu. Poate dorindu-și să fi făcut mai mult, pentru că e ultra perfecționistă și, de fapt, lupta mea cu ea era în direcția asta: să înțeleagă, să aibă încredere că, dacă eu îi spun că e bine, înseamnă că e bine și să aibă încredere și în filtrul meu, nu numai în autoevaluarea pe care o făcea de fiecare dată. Dar, din alt punct de vedere, nu. N-a fost niciodată niciun soi de tensiune care să se transfere la nivel de familie.”, a declarat Anghel Damian la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”

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