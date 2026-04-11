ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare actualizată privind evoluția vremii în perioada sărbătorilor pascale, anunțând un episod de vreme mai rece decât normalul climatologic al perioadei, urmat de o încălzire treptată începând cu prima zi de Paști. Contextul meteorologic este marcat și de un cod galben de îngheț emis pentru mai multe regiuni ale țării, valabil timp de câteva zile, în intervalul 9–12 aprilie 2026.

Potrivit prognozei, noaptea de Înviere va fi caracterizată de temperaturi scăzute pe întreg teritoriul țării, cu valori minime sub media multianuală specifică lunii aprilie. În zonele depresionare, temperaturile pot coborî până la aproximativ -5 grade Celsius, ceea ce indică un risc crescut de îngheț la sol și condiții de disconfort termic accentuat în orele târzii ale nopții și dimineții. În contrast, zonele de litoral vor înregistra valori mai blânde, cu minime situate în jurul a 5–6 grade Celsius, fiind cele mai ridicate din țară în acest interval.

Cod galben de Înviere

În zona Capitalei, evoluția termică nocturnă se va menține de asemenea la valori reduse, cu minime estimate între 2 și 4 grade Celsius. Temperaturile cele mai scăzute sunt așteptate, ca de obicei, spre a doua parte a nopții, când răcirea radiativă este maximă. Pe lângă frigul accentuat, atmosfera va fi în general instabilă în anumite regiuni ale țării, cu înnorări mai persistente în special în jumătatea estică.

Regiunile Moldovei sunt vizate de o probabilitate mai ridicată de precipitații slabe și trecătoare, iar fenomene similare pot apărea izolat și în Dobrogea, precum și în estul Munteniei. În București, deși șansele de precipitații sunt reduse, nu este exclus să apară trecător câțiva stropi de ploaie, însă fără acumulări semnificative sau fenomene severe asociate.

Pe lângă această evoluție de scurtă durată din Noaptea de Înviere, meteorologii au emis un cod galben de îngheț, care acoperă intervalul 9–12 aprilie. Avertizarea vizează apariția unor temperaturi negative în timpul nopților și al dimineților, cu valori cuprinse în general între -3 și -1 grad Celsius. Fenomenul va fi inițial localizat, însă în intervalul 10–12 aprilie va avea o extindere mai mare, afectând arii semnificative din țară.

După această perioadă mai rece, prognoza indică o tendință de încălzire începând cu prima zi de Paști. Valorile termice diurne vor începe să crească treptat la nivel național, iar maximele vor tinde să atingă în jur de 17 grade Celsius în multe regiuni. Această evoluție va marca o revenire spre un regim termic mai apropiat de normalul climatologic al lunii aprilie, după un interval dominat de temperaturi sub medie.

