ANM a emis prognoza meteo: vreme bizară în săptămâna 17-23 noiembrie

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 19:32
Foto: Pexels

Mâine, 17 noiembrie 2025, meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor ajunge până la 21 de grade Celsius în unele zone ale țării. În schimb, în regiunile joase de relief din sudul țării, ceața va persista pe tot parcursul zilei.

După amiază, ploile vor cuprinde treptat vestul și nordul teritoriului, apoi se se vor extinde și către alte zone ale țării. În vestul țării, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi semnificative în zonele montane, unde se vor înregistra precipitații importante.

ANM a emis prognoza meteo pentru săptămâna 17-23 noiembrie

De asemenea, vor fi rafale de peste 100 km/h pe crestele montane, iar în regiunile vestice, vântul va sufla cu viteze de până la 70 km/h. În centrul și estul țării, rafalele vor atinge viteze de aproximativ 50 km/h. În București, va fi ceață, în special în prima parte a zilei, când vizibilitatea va fi redusă. Temperatura maximă nu va depăși 16 grade Celsius.

La munte, temperaturile vor fi și ele mai ridicate decât în mod obișnuit, cu maxime de până la 16 grade Celsius. După-amiază, ploile se vor extinde și în zonele montane, unde se vor înregistra cantități de apă de până la 20 de litri pe metru pătrat.

Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

De asemenea, vântul va sufla cu intensitate pe crestele montane, atingând viteze de peste 100 km/h, iar noaptea precipitațiile vor fi mixte.

De asemenea, Elena Mateescu, directorul ANM, a spus că avem parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, când la scara întregii țări, temperaturile, mai ales în partea de sud, sud-vest și vest vor atinge 19-20 de grade

„O vreme mai caldă decât în mod obișnuit, în special astăzi și mâine, când la scara întregii țări, temperaturile, mai ales în partea de sud, sud-vest și vest vor atinge 19-20 de grade. în afara zonelor în care fenomenul de ceață și norii de tip stratiform determină precipitații la nivel izolat sub formă de burniță”, a spus Mateescu la Digi24.

Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București

Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată

