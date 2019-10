Anna Lesko, primele declarații după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei: ”Am avut motive temeinice”

Anna Lesko a oferit primele declarații după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei.

După aproximativ opt ani de relație, unul dintre cele mai discrete cupluri de pe scena mondenă s-a destrămat. Anna Lesko și DJ Vinnie, așa cum este cunoscut Adrian Neniță, și-au spus definitiv ”Adio”. Cu toate că Anna Lesko și DJ Vinnie au decis să meargă pe drumuri separate în viață, cei doi s-ar fi înțeles în privința copilului. De dragul băiețelului lor, Anna Lesko și DJ Vinne au decis să colaboreze și să facă tot ce le stă în putință pentru buna creștere a lui Adam.

Iar, acum, Anna Lesko a oferit și primele declarații după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei.

“Imi iubesc copilul mai presus de orice. Ma transform intr o leoaica, sfasii tot ce imi sta in cale cand vine vorba despre Adam. In trecut, casatoria era o institutie mai pragmatica,,dragostea era optionala. Femeile cresteau copii si imparteau cana cu faina si zahar,,barbatii munceau si se relaxau dar nu in compania lor neaparat. Sau o chestiune economica, ca un parteneriat pe viata, unde respectul prima iar dragostea, chipurile, aparea pe parcurs. Astazi suntem liberi sa fim cu cine vrem si chiar din dragoste din prima nu pe parcurs, in asteptarea lui la geam sau prispa “o veni sau nu la mine astazi” 🙂)).

Am mare grija să îi insuflu importanţa familiei (n.r. fiului ei), rolul meu şi al tatalui său în viaţa lui, chiar dacă nu mai suntem parteneri de viaţă. Adam este şi va fi puntea între noi, unde ne vom intersecta în interesul fiului nostru (…) Am ales să mă despart de tatăl copilului meu având motive temeinice. Da, sunt o mamă singură şi nu este usor, îmi câştig existenţa pe propriile mele speze. Este o meserie frumoasă care îţi aduce multă satisfacţie emoţională, dar e şi foarte solicitantă. Sunt o norocoasă şi o luptătoare.”, a scris Anna Lesko pe reţelele de socializare.

Anna Lesko a devenit mamă la 35 de ani

Anna Lesko este o cântăreață, pictoriță şi textieră din Republica Moldova. Ea s-a născut pe 10 ianuarie 1979, în Chișinău, iar, la vârsta de 17 ani, s-a stabilit în România. Artista are o carieră muzicală bogată, piesele sale fiind foarte ascultate şi apreciate. Ea surprinde şi prin ţinutele spectaculoase pe care alege să le poarte în show-urile sale. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, cea mai cunoscută este cea cu Irinel Columbeanu.