Acasă » Știri » Sport » Antrenorul Nigeriei face acuzații de „voodoo” după ce echipa a ratat Cupa Mondială 2026! Eric Chelle dă vina pe RD Congo

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 23:41
Antrenorul Nigeriei face acuzații de "voodoo" după ce echipa a ratat Cupa Mondială 2026. Sursă: profimedia

Întâmplare fără precedent în istoria fotbalului! Selecționerul Nigeriei i-a acuzat pe membrii staff-ului tehnic al echipei RD Congo de practici voodoo asupra echipei lui, după ce a pierdut meciul. Află toate detaliile în articol!

Republica Democratică Congo a învins Nigeria cu scorul 4-3 la loviturile de departajare și a câștigat barajul african de calificare din Maroc. Astfel, RD Congo are șanse să participe la a doua Cupă Mondială din istoria sa, după cea din 1974.

După această pierdere dureroasă pentru nigerieni, Eric Chelle a trebuit să fie ținut pentru a fi evitată o încăierare cu oponenții săi la finalul sesiunii de penalty-uri. După ce a părăsit terenul, antrenorul le-a spus jurnaliștilor prezenți că, la baza reacției lui, a stat un motiv bine întemeiat. El este sigur de faptul că echipa lui a fost victima unui ritual voodoo din partea adversarilor.

„Pe tot parcursul loviturilor de departajare, cineva din Congo practica voodoo. Avea apă sau ceva de genul acesta şi o arunca în jur, aşa că am devenit foarte nervos”, a spus el.

Momentan, aceste acuzații nu au fost comentate de către membrii echipei adverse.

Nigeria, triplă campioană a Africii, a participat la șase Cupe Mondiale consecutive (din 1994 până în 2018).

După această victorie, RD Congo așteaptă tragerea la sorți de joi pentru barajele inter-confederații din martie, atunci când șase echipe se vor lupta pentru două locuri în faza finală, care va reuni 48 de echipe.

