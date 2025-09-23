Acasă » Știri » Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări

Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări

23/09/2025
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Liderii celor patru partide din coaliție se vor reuni marți pentru a discuta prelungirea măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază, precum și aspectele legate de reforma administrației publice și eventualele concedieri din sectorul bugetar. În acest context, Ministerul Muncii a anunțat că se află în pregătirea unui set de măsuri menite să optimizeze funcționarea instituțiilor din subordine, fără a recurge la disponibilizări.

Reforma administrației urmărește în principal comasarea unor structuri deconcentrate, precum și întărirea Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, cu accent pe creșterea eficienței serviciilor oferite și reducerea cazurilor de fraudă. În urma controalelor, s-a constatat că în anumite județe până la un sfert dintre dosarele verificate prezentau semne de fraudă, ceea ce a evidențiat necesitatea unor proceduri mai stricte de control și o gestionare mai eficientă a resurselor. Totodată, reforma este concepută astfel încât să nu afecteze persoanele care beneficiază legitim de drepturile și serviciile existente, iar evaluarea și modificarea beneficiilor nu sunt planificate pentru cei care le-au câștigat în mod legal.

Coaliția discută plafonarea prețurilor și reforma administrației

Ministerul Muncii subliniază că reorganizarea instituțională nu va implica concedieri. Resursele umane vor fi realocate acolo unde este nevoie mai mare, menținând capacitatea de furnizare a serviciilor publice la standarde ridicate. În acest sens, s-au luat măsuri pentru reducerea costurilor operaționale, cum ar fi renunțarea la un sediu închiriat în București pentru care se plătea lunar o chirie de 30.000 de euro și reconfigurarea resurselor umane pentru a optimiza cheltuielile.

Totodată, s-a realizat și ajustarea personalului din structurile externe ale ministerului, prin relocarea unui atașat de muncă din Dubai într-o zonă unde este mai mare necesitatea de sprijin pentru comunitatea românească, cum este cazul României în Marea Britanie. Această realocare urmărește utilizarea eficientă a resurselor umane, adaptându-le nevoilor reale ale cetățenilor români din străinătate.

„Vreau să fiu cât se poate de colegial și de constructiv și să spun că nu plec de la premisa că acest proiect va fi declarat neconstituțional și nu cred că trebuie să ne facem, ca politicieni, scenarii pesimiste, din primul moment. Pe de altă parte, evident că nu putem ignora faptul că există un jalon în PNRR, care are nevoie de îndeplinire, care înseamnă niște bani, pe care România i-ar pierde, dacă acest proiect nu ar merge până la capăt”, a spus Ministrul Muncii.

În paralel, Ministerul Muncii a făcut apel către cetățenii care doresc să beneficieze de tichetul social pentru plata facturilor la energie să se înscrie cât mai rapid în platforma dedicată. Sistemul funcționează în prezent normal, iar întârzierile inițiale au fost remediate prin coordonarea instituțiilor implicate. Persoanele care se înscriu până la sfârșitul lunii pot beneficia și de plata retroactivă a tichetelor pentru lunile anterioare, în timp ce cei care se înscriu ulterior vor primi tichetul doar pentru perioada curentă. Primăriile, Poșta Română și sprijinul membrilor familiei sunt puse la dispoziția cetățenilor pentru a facilita înscrierea și utilizarea tichetelor.

Pe plan politic, reforma administrației și a pensiilor speciale este un subiect de interes major, iar deciziile Curții Constituționale vor influența modul în care acestea vor fi implementate. În cazul în care proiectele vor fi declarate neconstituționale, există posibilitatea ajustării lor pentru a nu afecta finanțările prevăzute în cadrul PNRR.

Test de perspicacitate | 3 diferențe în cel mult 43 de secunde: Le puteți identifica?
