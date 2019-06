Anunțul făcut de Andreea Bălan i-a șocat pe fanii artistei: ”Gata dragilor, mă las de muzică!”

Anunțul făcut de Andreea Bălan i-a șocat pe fanii artistei. Îndrăgita cântăreață a mărturisit că și-a găsit o altă menire și că este dispusă să renunțe la muzică.

Andreea Bălan a reușit să-și șocheze astăzi fanii. Ce-i drept, pentru câteva secunde. Artista a mărturisit pe contul ei de Facebook că și-a găsit o altă menire și că vrea să renunțe la muzică. În glumă, bineînțeles. Nu de alta, dar toată lumea știe noua pasiune a Andreei Bălan de a petrece cât mai mult timp în bucătărie pentru a găti diverse bunătăți. (CITEȘTE ȘI: CÂND VA AVEA LOC PARADA GAY, ÎN BUCUREȘTI. ANDREEA BĂLAN ȘI EMIL RENGLE, INVITAȚI SPECIALI)

Așa că, astăzi, artista și-a anunțat fanii despre apariția unui nou vlog în care gătește cereale pentru fetița ei, Ella.

”Gata dragilor, ma las de muzica si ma apuc de bucatareala! Am primit prea multe mesaje frumoase de incurajare si cred ca asta mi-e menirea!🙈 In vlogul de azi fac fursecuri pentru Ella cu cereale. Astept mesaje dragi mamici sa imi spuneti cum faceti voi fursecurile🤗”, a scris Andreea Bălan pe contul ei de Facebook.

Andreea Bălan a avut nevoie de terapie

Andreea Bălan a vorbit despre problemele pe care le-a avut în ultima perioadă, când a fost la un pas de moarte, imediat ce a născut. Artista a trecut prin trei intervenții chirurgicale în doar câteva săptămâni. Iar pentru a trece peste cumpăna suferită, Andreea Bălan a apelat la ajutorul unui specialist. (VEZI ȘI: CE NOTĂ A LUAT ANDREEA BĂLAN LA BACALAUREAT. ARTISTEI I-A PLĂCUT CARTEA)

”Terapeuta mea îmi spune că trebuie să am răbdare. Îmi repetă mereu să am răbdare, să am răbdare, că o să fie bine. Acum la terapie nu mai vorbești despre problemele din copilărie, ci despre copilăria copiilor tăi. Și despre problemele care apar acum. Nu mai e loc de mine la terapie, e loc de copii.

Nu am întrerupt. De trei ani tot merg, Acum am avut nevoie de terapie și să trec peste ce mi s-a întâmplat, să trec mai ușor, să accept ce mi s-a întâmplat. Mi-a fost foarte greu să înțeleg de ce mie. Nu a existat o prevestire sau niște simptome. A fost un șoc. Eu nu mai pot să fac copii, mă doare și mă deranjează!”, a declarat Andreea Bălan pentru Viva!