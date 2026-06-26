Anunțul făcut de CFR! Canicula afectează mersul cu trenul

Temperaturile caniculare din ultima perioadă vin cu provocări majore pentru CRF. Pasagerii trebuie să se înarmeze cu răbdare deoarece canicula modifică mersul trenurilor. Reprezentanții companiei anunță întârzieri inevitabile, dar și probleme tehnice din cauza arșiței.

Temperaturile caniculare aduc probleme pe șinele de cale ferată. Deși în această perioadă terenurile sunt pline, mai ales în cazul curselor spre litoral, călătorii trebuie să se aștepte și la întârzieri record. CFR a anunțat ca temperaturile ridicate vor da peste cap circulația feroviară.

CFR anunță schimbări majore din cauza caniculei

În următoarele zile, Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a anunțat o serie de măsuri preventive pentru menținerea siguranței circulației feroviare. Odată cu temperaturile caniculare, șinele se încing, motiv pentru care administratorii CFR sunt obligați să reducă viteza garniturilor pentru a garanta siguranța călătorilor.

Situația nu este confortabilă nici în vagoanele de tren. Când temperaturile ating pragul critic de 35 de grade Celsius la umbră, sistemele de aer condiționat nu mai fac față. Pentru a preveni o prăbușire totală a echipamentelor, instalațiile de climatizare își reduc randamentul sau sunt lăsate să meargă automat pe o simplă ventilație.

„În funcţie de valorile temperaturilor înregistrate la nivelul infrastructurii feroviare şi de situaţia constatată în teren, CFR S.A. poate dispune introducerea limitărilor temporare de viteză pe anumite secţii de circulaţie. Aceste măsuri au caracter preventiv şi sunt aplicate de personalul de specialitate al companiei, în conformitate cu reglementările feroviare, pentru protejarea infrastructurii şi desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, a arătat compania.

În următoarea perioadă, CFR va intensifica reviziile tehnice ale garniturilor de teren, iar pe traseele cele mai expuse, în orele critice ale amiezii, trenurile o să circule alături de echipe mobile de electricieni.

Meteorologii anunță că valul de căldură ce a făcut ravagii în vestul Europei avansează acum spre centrul și spre estul continentului. În Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi începând de astăzi, 26 iunie, temperaturi care ajung și la 40 de grade. România intră, de asemenea, într-un episod de căldură extremă care va persista până la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească, iar duminică va intra în vigoare un cod roșu de caniculă pentru nord-vestul și centrul țării.

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