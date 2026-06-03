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Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de la Moara de Vânt, de fapt

De: Andreea Stăncescu 03/06/2026 | 17:10
Anunțul momentului în cazul dublei crime din Iași. Câți ani va sta în închisoare criminalul de la Moara de Vânt, de fapt
Criminalul va petrece mai puțini ani în închisoare / Sursa foto: Arhiva Cancan
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La aproape cinci ani de la una dintre cele mai șocante crime care au zguduit Iașul, instanța a decis reducerea pedepsei aplicate lui Ahmed Sami El Bourkadi, tânărul de origine marocană cu cetățenie canadiană condamnat pentru uciderea a doi studenți. Dacă inițial acesta primise pedeapsa maximă, închisoarea pe viață, hotărârea definitivă pronunțată ulterior a schimbat radical situația sa juridică.

Tragedia a avut loc în decembrie 2021, când Ioana Vanesa Burlacu și partenerul său, Youssef Jniyah, ambii studenți la Iași, au fost găsiți morți într-o locuință din zona Moara de Vânt. Ancheta a stabilit că cei doi au fost atacați cu un cuțit și au suferit zeci de răni. Raportul medico-legal a evidențiat multiple leziuni grave, inclusiv răni care au afectat organe vitale și urme ce indicau tentative de apărare din partea victimelor.

Câți ani va sta Ahmed Sami El Bourkadi după gratii

În urma procesului, Ahmed Sami El Bourkadi a fost găsit vinovat pentru dubla crimă și condamnat inițial la detenție pe viață. Ulterior, dosarul a ajuns la Curtea de Apel din Târgu Mureș, după ce inculpatul a solicitat mutarea cauzei din Iași, invocând impactul puternic pe care cazul l-a avut asupra opiniei publice.

Magistrații au decis să înlocuiască pedeapsa pe viață cu una de 29 de ani de închisoare. Cum condamnatul a executat deja mai mult de patru ani în arest și detenție, perioada rămasă până la momentul în care va putea solicita eliberarea condiționată este considerabil redusă.

În motivarea hotărârii, judecătorii au apreciat că faptele nu au fost rezultatul unei crime premeditate, ci s-au produs pe fondul unui conflict izbucnit spontan, într-un context tensionat. Instanța a analizat și modul în care au fost administrate probele în timpul anchetei, considerând că anumite concluzii s-au bazat pe ipoteze și presupuneri, aspect care a contribuit la schimbarea încadrării și la diminuarea pedepsei. Cu toate acestea, cererea apărării de achitare a fost respinsă, iar vinovăția lui Ahmed Sami El Bourkadi a rămas definitiv stabilită.

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