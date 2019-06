Apelul disperat lansat de Kinsey Wolansky după ce a intrat aproape goală pe teren, în finala Ligii Campionilor

La nici 24 de ore de când a intrat aproape goală pe teren, în finala Ligii Campionilor, Kinsey Wolansky a lansat un apel disperat pe o cunoscută rețea de socializare. Mesajul focoasei rusoaice le-a făcut pe multe dintre vedete să se gândească cu groază la ce ar face dacă, în urma unei situații nefericite, ar ajunge în situația ei.

Citește și: Ce a postat Vitaly Zdorovetskiy pe Twitter după ce iubita lui a intrat îmbrăcată într-un costum de baie pe teren, în finala Ligii Campionilor

Kinsey Wolansky, apel disperat după ce a întrerupt finala Ligii Campionilor

În vârstă de 22 de ani, Kinsey Wolanski s-a trezit într-un coșmar la câteva ore de când a făcut senzație pe teren, în finala Ligii Campionilor. Ea a rămas cu foarte puțini urmăritori pe contul ei de Instagram, deși, la scurt timp după “victoria” bifată în timpul partidei dintre Tottenham – Liverpool 0-2, a fost asaltată de cereri. Mai mult, la ora transmiterii acestei știri, modelul rus avea doar două poze pe contul de Facebook, iar pe Instagram, 10 postări. Disperată, ea a lansat pe Insta Story un apel prin care îi îndeamnă pe cei care au rămas să îi urmărească activitatea din viața virtuală să o ajute să-i recupereze pe cei pierduți după gestul său. Mesajul scris de ea pe o fotografie mai veche este: “I lost my 2.5 m followers. Help me to get them back (n.r.: Am pierdut 2,5 milioane de urmăritori. Ajutați-mă să îi aduc înapoi) ❤️”.

Vă reamintim că în minutul 19 al meciuluidintre Tottenham – Liverpool 0-2, disputat în finala Ligii Campionilor, vedeta și-a făcut apariția într-un costum de baie de sexy și provocator, pe care avea scris mesajul: “Vitaly Uncensored” – reprezintă unui site de farse care folosește tematică de natură sexuală. .. Iar după ce a fost prinsă de cei de la pază, ea a fost arestată.

Iubitul ei, Vitaly Zdorovetskiy, deține un site unde face farse XXX. YouTuber-ul a intrat la rândul său pe teren la finala Campionatului Mondial din 2014 ca să facă reclamă afacerii sale, iar de atunci, el a primit interdicție să intre pe stadioanele din Europa.