Artista adorată de români, decizie-șoc după ce a fost umilită pentru că s-a îngrășat 30 de kilograme: „Nu pot să mai citesc mesaje atât de dure!”

De: Adrian Sabau 25/08/2025 | 22:00
Una din cele mai populare cântărețe spune că este ținta unui val de insulte zilnice și că nu mai poate să-și deschidă e-mailul sau să se uite pe conturile ei de social media pentru că sunt invadate de comentarii meschine. Totul, după ce ea a publicat fotografii cu „noua ei siluetă” pentru a transmite un mesaj fanilor. 

Cântăreața canadiană Nelly Furtado a revenit în atenția publicului la începutul acestui an, după o pauză de șase ani.

Nelly, în vârstă de 46 de ani, a devenit celebră cu piesa „I’m Like a Bird” în 2000. În timpul lungii sale absențe, ea s-a concentrat pe creșterea copiilor și alte proiecte personale.

O revenire care a atras rapid atenția trollilor de pe net

Nelly Furtado la Victorious Festival 2025. Foto: Profimedia

În ianuarie, ea a postat pe Instagram fotografii în bikini, celebrându-și silueta naturală și promovând încrederea în propriul corp.

Doar că această decizie a transformat-o rapid într-o țintă pentru trollii de pe internet.

„Nu pot să mai îmi deschid mesajele fără să văd ceva neplăcut”, le-ar fi mărturisit Furtado prietenilor. „A devenit o rutină zilnică de când mi-am acceptat public formele. A trebuit să-mi reduc timpul petrecut online, pentru propria mea liniște.”

Furtado s-ar mai fi destăinuit cunoscuților, în mod confidențial, că ea dorea ca postările ei să fie despre iubirea de sine, nu o invitație la comentarii nesolicitate despre corpul ei.

Într-o postare care între timp a devenit virală, Furtado a scris:

„Anul acesta am devenit conștientă de presiunea estetică a muncii mele într-un mod cu totul nou. În același timp, am experimentat noi niveluri de iubire de sine și încredere autentică din interior.”

Artista a subliniat că nu și-a făcut niciodată operații estetice la față sau corp, cu excepția fațetelor dentare, și că s-a bazat pe rutine de înfrumusețare tradiționale, trucuri de styling și machiaj pentru a obține anumite look-uri.

Ce efect au avut insultele de pe net asupra psihicului artistei

Prietenii apropiați spun că vedeta este atât de afectată de trollii de pe net care o critică pentru greutatea ei, încât vrea să ia măsuri legale împotriva persoanelor care o vizează.

„A fost întotdeauna foarte protectoare cu imaginea ei”, a afirmat o sursă. „Dar este pentru prima dată când trebuie să facă față acestui tip de hărțuire zilnică.”

Inițial, când Nelly a revenit după lunga absență, fanii i-au inundat contul de Instagram cu laude, celebrând-o ca pe o reprezentare „revigorantă” și „reală” a femeilor în vârstă de 40 de ani.

Comentariile lăudau originea portugheză și curbele de „zeiță Venus” ale artistei.

Dar, alături de laude, au apărut și critici pe care Furtado le descrie ca fiind „profund personale și epuizante”.

În prezent, platforma X a lui Elon Musk, de exemplu, este plină de comentarii jignitoare la adresa lui Nelly, prea groaznice pentru a fi reproduse, scrie RADAR ONLINE. O altă sursă dintre apropiații artistei a declarat:

„Aceste comentarii sunt atât de răutăcioase, încât se apropie de discursul instigator la ură”.

Care este scopul revenirii lui Nelly Furtado în muzică

Nelly Furtado cântă la The Tabernacle din Atlanta, Georgia pe 15 martie 2002. Foto: Profimedia

În ciuda criticilor, Furtado spune că revenirea în lumina reflectoarelor i-a adus bucurie. Ea a declarat:

„Acum mă distrez mai mult cu stilul meu! E ciudat. Am știut întotdeauna că voi străluci la 40 de ani, și așa s-a întâmplat!”

Născută din părinți portughezi în Columbia Britanică, Furtado a explicat că dragostea ei pentru muzică și modă are o veche legătură cu faptul că a crescut într-o familie de croitori și croitorese.

„Cultura portugheză se bazează foarte mult pe cultura festivalurilor – trebuie să te îmbraci elegant pentru Festa și să te distrezi”, a adăugat ea.

Nelly este acum mamă a trei copii: o fiică de 21 de ani, Nevis, cu fostul partener Jasper Gahunia, și doi copii mai mici – o fiică de șapte ani și un fiu de șase ani – cu rapperul Jerry.

Provocările artistei: cariera, creșterea copiilor, ADHD

Nelly Furtado în concert la Manchester Pride, Manchester, Marea Britanie, 24 august 2025. Foto: Profimedia

În trecut, artista a vorbit despre provocările cu care se confruntase: cum să echilibreze cariera artistică cu creșterea copiilor.

Anul trecut, ea a spus publicului venit la unul din concertele ei:

„Vreau să inspir alte mame și femei să înțeleagă că, chiar și la 40 de ani, poți să-ți redescoperi talentele și să mergi mai departe”.

În 2023, Furtado a dezvăluit, de asemenea, că fusese diagnosticată cu ADHD cu 18 luni mai devreme. Totuși, ea a descoperit că antrenamentul de dans este un instrument util pentru gestionarea simptomelor.

„Disciplina îmi ajută foarte mult creierul”, a spus ea. „Încep să-mi cunosc foarte bine creierul și îmi place să vorbesc despre asta”.

Deocamdată, spune ea, va continua să-și împărtășească povestea, în ciuda negativității.

„Știu ce văd în oglindă și sunt în regulă cu asta”, a spus ea. „Suntem cu toții niște oameni drăguți care sar din loc în loc pe Pământ, în căutare de îmbrățișări”.

(Citește și: Cine este femeia pe care o iubește Vladimir Putin? Și-a lăsat soția pentru ea, apoi s-ar fi căsătorit în secret)

