Atac armat lângă Casa Albă! Donald Trump se afla înăuntru

Un incident armat deosebit de grav a provocat panică în apropierea Casei Albe, după ce un tânăr înarmat a deschis focul asupra agenților Secret Service aflați în dispozitivul de securitate din jurul reședinței oficiale a președintelui Statelor Unite. Schimbul de focuri s-a produs într-una dintre cele mai securizate zone din Washington, iar atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de intervenție. În timpul incidentului, un civil aflat în apropiere a fost rănit.

Alarma s-a declanșat sâmbătă seară, într-un moment în care zona din jurul Casei Albe era intens circulată. Martorii au relatat că s-au auzit mai multe rafale de armă, iar agenții de securitate au reacționat imediat pentru a securiza perimetrul și pentru a evita extinderea pericolului. Jurnaliștii aflați în complexul prezidențial au fost evacuați rapid și îndrumați către spații sigure, în timp ce accesul în zonă a fost blocat complet.

Donald Trump se afla înăuntru

Potrivit informațiilor, suspectul s-a apropiat de unul dintre punctele de control amplasate în apropierea intersecției dintre strada 17 și Pennsylvania Avenue. La un moment dat, acesta ar fi scos o armă dintr-o geantă și a început să tragă asupra agenților Secret Service aflați de serviciu. Forțele de securitate au ripostat imediat, iar atacatorul a fost grav rănit în schimbul de focuri.

Bărbatul a fost transportat de urgență la un spital din Washington, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. În paralel, un trecător surprins în apropierea locului atacului a fost lovit de gloanțe și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta urmează să stabilească dacă persoana rănită a fost atinsă de focurile trase inițial de suspect sau de cele trase în timpul intervenției forțelor de ordine.

La scurt timp după incident, întreaga zonă din fața Casei Albe a fost împânzită de echipe de criminaliști și agenți federali. Trotuarele și carosabilul au fost marcate cu numeroase indicatoare pentru probe balistice, iar accesul publicului a fost restricționat pe o suprafață extinsă. În imaginile surprinse după atac se puteau observa echipamente medicale abandonate de echipele de intervenție, mănuși chirurgicale și truse utilizate de paramedici în timpul acordării primului ajutor.

„Sâmbătă, puțin după ora 18:00, o persoană s-a apropiat de un punct de control al Secret Service din zona străzii 17 și a bulevardului Pennsylvania NW. O anchetă preliminară indică faptul că, pe măsură ce persoana se apropia, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor aflați la post. Ofițerii de poliție ai Secret Service au ripostat, împușcându-l pe suspect, care a fost transportat la un spital din zonă, unde a decedat, ulterior. De asemenea, în timpul schimbului de focuri, un trecător a fost lovit de gloanțe. Nu este încă clar dacă trecătorul a fost lovit de focurile inițiale trase de suspect sau în timpul schimbului de focuri care a urmat. Personalul Secret Service nu a suferit răni. Președintele Trump se afla la Casa Albă în timpul incidentului, dar nu a fost afectat. Incidentul rămâne în curs de investigare”, conform Secrert Service.

