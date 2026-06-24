Avem baremul de corectare la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor

Evaluarea Națională 2026 la Matematică a atras din nou atenția prin nivelul de dificultate moderat și prin structura familiară pentru elevii care s‑au pregătit constant. Examenul a urmat tiparul clasic, cu exerciții care verifică logica, atenția și capacitatea de aplicare a cunoștințelor de bază.

În acest context, baremul de corectare publicat și explicat de profesoara Loredana Pălănceanu, cunoscută și din emisiunea „Survivor”, a devenit rapid un reper pentru elevi și părinți. Prezentarea ei a circulat intens în mediul online, fiind apreciată pentru claritate și structură.

Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor

Pentru Subiectul I, răspunsurile corecte au fost: 1 – C, 2 – C, 3 – D, 4 – C, 5 – B, 6 – A. Seria de itemi a vizat calcule simple, identificarea unor proprietăți și aplicarea directă a unor noțiuni studiate în gimnaziu. Exercițiile au fost concepute astfel încât să diferențieze elevii atenți de cei care se bazează exclusiv pe intuiție, iar baremul a punctat strict răspunsul final.

La Subiectul II, grila a fost: 1 – C, 2 – B, 3 – D, 4 – B, 5 – C, 6 – A. Acest set a inclus cerințe ușor mai tehnice, dar în continuare accesibile, cu accent pe interpretare și pe aplicarea corectă a unor relații matematice. Structura a urmărit să testeze modul în care elevii pot combina informațiile și pot extrage concluzii logice din datele oferite.

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