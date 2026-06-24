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Avem baremul de corectare la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor

De: David Ioan 24/06/2026 | 12:30
Avem baremul de corectare la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor
Avem baremul de corectare la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor
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Evaluarea Națională 2026 la Matematică a atras din nou atenția prin nivelul de dificultate moderat și prin structura familiară pentru elevii care s‑au pregătit constant. Examenul a urmat tiparul clasic, cu exerciții care verifică logica, atenția și capacitatea de aplicare a cunoștințelor de bază.

În acest context, baremul de corectare publicat și explicat de profesoara Loredana Pălănceanu, cunoscută și din emisiunea „Survivor”, a devenit rapid un reper pentru elevi și părinți. Prezentarea ei a circulat intens în mediul online, fiind apreciată pentru claritate și structură.

Cum se rezolvau subiectele, conform profei Loredana de la Survivor

Pentru Subiectul I, răspunsurile corecte au fost: 1 – C, 2 – C, 3 – D, 4 – C, 5 – B, 6 – A. Seria de itemi a vizat calcule simple, identificarea unor proprietăți și aplicarea directă a unor noțiuni studiate în gimnaziu. Exercițiile au fost concepute astfel încât să diferențieze elevii atenți de cei care se bazează exclusiv pe intuiție, iar baremul a punctat strict răspunsul final.

Foto: Facebook

 

La Subiectul II, grila a fost: 1 – C, 2 – B, 3 – D, 4 – B, 5 – C, 6 – A. Acest set a inclus cerințe ușor mai tehnice, dar în continuare accesibile, cu accent pe interpretare și pe aplicarea corectă a unor relații matematice. Structura a urmărit să testeze modul în care elevii pot combina informațiile și pot extrage concluzii logice din datele oferite.

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