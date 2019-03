Ziua cea mare se apropie cu repeziciune pentru Ștefan Bănică Jr.! Lavinia Pârva urmează să-i dăruiască artistului cel de-al treilea moștenitor. Înainte de venirea pe lume a bebelușului mult așteptat, cântărețul și-a reunit întreaga familie. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de ultimă oră cu graviduța Lavinia. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNCELE LUI MAYWEATHER AU FĂCUT ÎNCĂ O VICTIMĂ ÎN DUBAI! AVEM IMAGINI CU ”BRIGADA ORADEA” ȘI SUPERSTARUL…)

Zilele trecute, l-a întâlnit pe Ștefan Bănică Jr. în zona Dorobanți din Capitală. Unde, înainte de venirea pe lume a celui de-al treilea copil, artistul a reunit întreaga famile.

Celebrul cântăreț a luat masa cu băiatul său, Radu Ștefan, fiica, Ana Violeta, viitoarea mămică Lavinia Pârva, dar și cu buna sa prietenă Emilia Popescu. Timp de câteva ceasuri, Ștefan și familia lui s-au delectat cu cele mai delicioase preparate și au petrecut într-o atmosferă relaxantă.

La finalul întâlnirii, Ștefan Bănică, Lavinia Pârva și cei doi copii ai artistului s-au salutat cordial cu Emilia Popescu, după care s-au îndreptat spre bolidul de lux al cântărețului. Cu toate că mai are puțin până să nască, Lavinia Pârva a arătat o formă de invidiat și a zâmbit degajat mai tot timpul.

”Orice femeie își dorește un copil!”

Recent, în cadrul unui interviu, Lavinia Pârva s-a declarat super-fericită, atât cu viața ei profesională, cât și cu cea personală, ocazie cu care a mărturisit că un copil este binevenit în viața ei și a lui Ștefan Bănică Jr.

„Echilibrul este cel mai important lucru în viață. Toate vin atunci când trebuie să vină și dacă trebuie să vină. Am o meserie care îmi place foarte tare, am o familie frumoasă, am prieteni minunați în jurul meu și sunt sănătoasă. Niciodată nu mi-am proiectat nimic și nu mi-am făcut planuri în niciun sens.

Orice femeie, la un moment dat, își dorește un copil. Eu am spus-o clar, treaba asta vine când e momentul. Cu siguranță că e binevenit, dacă Dumnezeu vrea, copilul va veni în viața noastră. Noi suntem la fel de fericiți ca înainte de a face acest pas. Cred că e o chimie între noi doi, o compatibilitate. Fiecare om în viață întâlnește un om important de la care are multe lucruri de învățat. Mi-a plăcut mereu să stau lângă oameni de la care am ce învăța”, a explicat Lavinia Pârva.

S-au căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. s-a căsătorit în secret cu iubita lui, Lavinia Pârva, iar informaţia a făcut ocolul internetului, în septembrie 2017. Nu au existat însă detalii despre nunta celor doi, tocmai pentru că evenimentul s-a petrecut departe de ochii curioşilor, în Bulgaria!

Nici prietenii apropiaţi nu au avut habar de nimic. Ei au fost chemaţi la un hotel din Balcic, sub un pretext anume. Li s-a spus că artistul îşi va sărbători ziua de naştere în avans, printr-o petrecere. Numai că primele semne de întrebare au apărut la acel moment, pentru că Ştefan este născut pe 18 octombrie.

