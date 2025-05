Babs, party cu fetele de 1 Mai, fără iubit! Fosta lui Dorian Popa a înlocuit distracția de pe litoral cu mititeii pe grătar: „Am ales intimitatea și calitatea”

Babs iubește din nou, de mai bine de jumătate de an. Fosta parteneră a lui Dorian Popa și-a schimbat însă, se pare, nu doar statutul de femeie singură, ci și viziunea asupra vieții. În timp ce „spuma” show-bizz-ului autohton a luat cu asalt litoralul, de 1 Mai, ei bine, Claudia Iosif pe numele său real, a rămas acasă. Mai precis, a înlocuit distracția din cluburile de fițe din Mamaia, cu mititeii pe grătar și o petrecere restrânsă în curtea vilei sale. În același timp, Babs și-a schimbat din nou culoarea părului. CANCAN.RO are toate amănuntele.

În timp ce toată crema show-bizz-ului autohton s-a înghesuit la Loft, poate cel mai asaltat club din Mamaia în aceste zile, Babs, pe numele din buletin Claudia Iosif, a spus „pa” litoralului. Și „da” unei petreceri cu fum de grătar. Fosta parteneră a lui Dorian Popa, care de mai bine de jumătate de an iubește din nou, cu stil și discreție, dat fiind faptul că încă nu a făcut public numele bărbatului care a cucerit-o, a ales să-și lase mașina în garaj, în locul unui drum la mare, așa cum obișnuia cu ocazia zilei de 1 Mai.

Babs: „Am ales intimitatea și calitatea”

În schimb, și-a deschis poarta vilei sale și a dat startul unei petreceri restrânse, dar gustoase, cu mititei pe grătar, muzică în curte și zero agitație în club. Mai ales că prietena sa cea mai bună, pe numele său Felicia Luță, venită direct din Dubai, este oaspetele său de seamă în aceste zile.

„Anul acesta, așa am decis, pur și simplu. Am vrut să stăm acasă. Am ales intimitatea si calitatea. Am făcut grătar în curte, chiar dacă iubitul meu nu a putut ajunge. Iar seara am petrecut cu un grup de prietene. În plus, mi-a venit prietena din Dubai, care este și antrenoarea mea, și stă la mine. Am vrut să petrec timp și numai cu ea”, mărturisește aceasta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Babs, o nouă schimbare de look

Dar nu doar planurile de 1 Mai au fost altfel pentru Babs. Și look-ul său s-a schimbat din nou. Dacă până mai ieri era blondă și semăna izbitor cu fosta sa bună prietenă, Ema Uta, cu care nu-și mai vorbește de luni bune, Claudia Iosif a revenit la brunet. Semn că și starea sa de spirit a trecut pe modul „profundă, dar senzuală”.

„M-am vopsit la loc, acum vreo două săptămâni. Mie îmi plac schimbările de acest fel”, ne-a mai spus aceasta.

Se pare că noua relație i-a adus lui Babs nu doar fericire și liniște. Ci și o viziune nouă asupra vieții. Departe e lumina blitzurilor, dar mai aproape de echilibru, fără artificii, fără „bifat” locații „trendy”, doar ea și cei dragi alături. Totuși, așteptăm și prima poză de cuplu oficială. Poate cu doi mici în farfurie și un zâmbet mare pe față…

