Rolul Florinel din serialul “Clanul” l-a adus pe Filip Munteanu în atenția publicului, dar și a oamenilor importanți din industrie. “Copilul fenomen” a uimit pe toată lumea cu capacitatea lui de a asimila informații și de a le reda în fața camerei cu o naturalețe autentică. Chiar dacă nu a mai fost atât de prezent pe micul ecran, tânărul actor și-a continuat traseul artistic. Mai mult, pentru munca lui a fost distins și cu premii internaționale. CANCAN.RO are toate detaliile despre cele mai noi proiecte în care este implicat Filip Munteanu.

Băiatul fostului fotbalist Vlad Munteanu și al Andreei Oroz Munteanu a fost personaj principal în lungmetrajul “Noaptea lui Vlad”. Puștiul a fost distins cu premiul „Cel mai bun actor copil” la Festivalul Internațional de Film 2024 din Nawada India pentru Vlad, rolul său impresionant din acest lungmetraj. În CV-ul lui se mai regăsesc și alte premii precum ,,Tânără Speranță”, o recunoaștere binemeritată pentru contribuția sa artistica remarcabilă la Unforgettable Legends sau Premiul Special la Festivalul de Film Hollywood Florida pentru interpretarea sa din „Noaptea lui Vlad”.

Filip Munteanu: „Prefer să fiu actor de film, deși scena îmi dă un altfel de emoție”

Se bucură de faptul că munca lui este apreciată, dar nu își neglijează nici școala, fiind deja în clasa a 8-a. ,,Mă bucur de multă susținere din partea școlii și recuperez foarte ușor eventualele ore pierdute din cauza repetițiilor sau a filmărilor. Avem o platformă și acolo se află toată materia predată. Din fericire nu am lipsit foarte mult de la școală, așa că nu am pierdut prea mult”, a povestit, pentru CANCAN.RO, Filip Munteanu.

Fiul fostului fotbalist Vlad Munteanu ne-a oferit detalii despre cele două proiecte importante în care a fost cooptat: un lungmetraj și un musical. Filip are lejeritatea de a trece foarte ușor de la lucrul în fața camerei de filmat la jocul artistic live pe scenă.

“Prefer să fiu actor de film, deși scena îmi dă un altfel de emoție. Îmi plac mult aplauzele de la finalul unui spectacol. La film repeți o scenă de foarte multe ori și mai poti greși, deși eu nu am greșit niciodată. Pe scenă trebuie sa fie totul perfect de prima dată”, ne-a povestit el despre cele două moduri de lucru pe care le îmbină armonios.

Filip Munteanu: „Abia aștept să iasă filmul”

Astă vară a jucat în producția semnată de Tudor Giurgiu și Adriana Răcășan, lungmetrag ce se află în postproducție. “Abia aștept să iasă filmul și să pot să povestesc mai multe despre el! Nu a fost deloc ușor la filmări. Fiind rolul principal, am filmat în fiecare zi. A fost o onoare să-l cunosc și să lucrez cu Domnul Tudor Giurgiu. Regizoarea Adriana Răcășan a fost foarte drăguță și echipa la fel, așa că m-au ajutat mult”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Filip Munteanu.

Luna asta, Filip a fost pe scena Sălii Palatului în musicalul Invizibilii, o producție Wonder Theatre în care l-a interpretat pe Raul.

,,Cred că mă asemăn foarte tare cu Raul. Amândoi suntem foarte timizi și nu ne place să ne arătăm talentele. Ca și el, îmi place să cânt și să dansez. Îmi place să citesc dar ca și el sunt atras foarte mult de telefon”, a precizat el.

Filip Munteanu: „Nu ratez niciun meci de fotbal și merg alături de tatăl meu pe stadion”

Atunci când are timp liber, Filip îl valorifică la maximum. “Mai nou pasiunea mea cea mai mare este să merg cu bicicleta la rampe. Îmi place mult să ascult muzică și să fac beat-uri. Merg cât de des pot la premiere de film de la cinema, nu ratez niciun meci de fotbal și merg alături de tatăl meu pe stadion când joacă Naționala sau vreun meci important din campionatul național. Atunci când nu am proiecte și am timp merg la baschet și fotbal”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Filip Munteanu.

Foto: Insstagram

NU RATA: Fiul fostului internațional dezvăluie ce face cu banii câștigați din Clanul. E oficial, sparge pușculița! Filip Munteanu: “Îmi iau…”

CITEȘTE ȘI: George Burcea, iubitul Vivianei Sposub, l-a luat în “custodie” pe fiul fostului internațional, Vlad Munteanu: “Ne-a făcut viața mai…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.