„Băieți buni” revine după 20 de ani. Cine va juca în serialul care a făcut istorie la Pro TV

La două decenii de la lansarea primului sezon, unul dintre cele mai apreciate și populare seriale românești de acțiune se pregătește să revină în atenția publicului. Producătorii au dat startul filmărilor pentru „Băieți Buni: pe viață”, un nou capitol al poveștii care i-a consacrat pe Cabral și Dragoș Bucur în rolurile polițiștilor Edi Bălan și Călin Boboc.

Noua serie va readuce pe ecran personaje îndrăgite de telespectatori, dar va introduce și figuri noi care vor contribui la dezvoltarea intrigii. După 20 de ani de la evenimentele prezentate în primul sezon, cei doi polițiști se regăsesc în etape complet diferite ale carierei lor.

Unul dintre ei a ajuns să conducă o secție de poliție, în timp ce celălalt activează în cadrul Europol. Cu toate acestea, circumstanțele îi obligă să colaboreze din nou, într-un context mult schimbat față de cel pe care îl cunoșteau în trecut.

Serialul vine la pachet cu alți actori cunoscuți publicului larg

Distribuția noii producții îi include și pe alți actori cunoscuți publicului. Cosmina Păsărin revine în rolul Guvida, personaj care a făcut parte din povestea originală. În același timp, generația nouă de polițiști va fi reprezentată de Oana Cârmaciu și Niko Becker, care vor interpreta personaje importante în desfășurarea acțiunii.

De asemenea, Monica Bîrlădeanu va apărea în rolul soției personajului interpretat de Cabral, în timp ce Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor da viață unor personaje noi.

Pentru Cabral, revenirea la acest proiect are o puternică încărcătură emoțională. Actorul a mărturisit că reluarea poveștii după exact 20 de ani reprezintă o experiență neașteptată și specială. În opinia sa, trecerea timpului a oferit serialului o valoare suplimentară, iar posibilitatea de a explora din nou destinele lui Boboc și Bălan face ca implicarea emoțională în proiect să fie și mai intensă.

La rândul său, Dragoș Bucur a declarat că este încântat să revină în universul „Băieți Buni”, pe care îl consideră cel mai important și mai de succes proiect de ficțiune românească din cariera sa. Actorul a subliniat că aștepta de mult timp ocazia de a se reîntâlni atât cu partenerul său de ecran, Cabral, cât și cu lumea care a cucerit publicul în urmă cu două decenii.

Florin Călinescu și Ștefan Bănică Jr. nu vor face parte din distribuție

De menționat este faptul că producția va reuni cei mai importanți actori din primul sezon, însă printre ei nu se numără Florin Călinescu, cel care a fost în rolul comisarului Anton Marcu, și Ștefan Bănică Jr, care l-a interpretat pe interlopul Ciupanezu’.

Noul sezon va putea fi urmărit atât la Pro TV, cât și pe platforma de streaming Voyo. Până la lansarea episoadelor noi, fanii au posibilitatea de a revedea primul sezon al serialului, disponibil într-o versiune remasterizată.

Cei de la PRO TV susțin că noua producție va păstra atmosfera și elementele care au făcut celebru serialul original, însă va integra teme, provocări și conflicte inspirate din realitățile societății actuale. Astfel „Băieți Buni: pe viață” își propune să combine nostalgia fanilor vechi cu interesul unei noi generații de telespectatori, oferind o poveste adaptată vremurilor moderne, fără a pierde esența care a transformat serialul într-un reper al televiziunii românești.

CITEȘTE ȘI: Ce mai face Cristi Iacob, „Rotulă” din serialul „Băieți buni”. Actorul joacă astăzi într-un spectacol emoționant despre Charlie Chaplin

De la trupa din liceu la concerte cu mii de fani. Cum a început aventura lui Miță Georgescu de la ”Bere Gratis” și ce mai face acum