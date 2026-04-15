BANC | Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe

Este joi, iar weekend-ul se apropie cu pași repezi.

Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe:

-Auzi…te-ai vopsit? Că săptămâna trecută erai roșcată…

Alte glume haioase

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă Clementina le spune:

-Vai, dragle mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

-Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță!

-Cum dragă ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?

Bulă și Bubulina

– Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

– Dar ai șifonierul plin de rochii, Bubulino!

– Da, dar mi le-au văzut vecinii pe toate…

– În acest caz, hai mai bine să ne mutăm din cartier, că e mai ieftin!

La Istanbul

— Ce faci?

— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.

— Unde ești acum?

— Aproape de Istanbul…

Cina cea de Taină

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.

– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?

– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.

– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?

Acelaşi răspuns.

– Petre?

Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:

– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?

– N-am, Doamne, dar am o idee…

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.

Doctorul:

– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!

Tipul:

– Problema e că mă trezesc la 8…

Doctorul îl privește confuz, dar continuă:

– Altceva?

Tipul:

– Da… cred că sunt și puțin paranoid.

Doctorul:

– De ce spui asta?

Tipul (șoptind):

– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.

Doctorul:

– Nu cred că e cazul…

Tipul:

– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!

Doctorul, oftând:

– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.

Tipul:

– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

