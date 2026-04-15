Acasă » Bancuri » BANC | Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe

De: Denisa Crăciun 15/04/2026 | 17:02
Am dus-o să o prezint familiei mele și se trezește mama să o întrebe:

-Auzi…te-ai vopsit? Că săptămâna trecută erai roșcată…

Alte glume haioase

Două bătrânele s-au hotărât să meargă împreună în vizită la prietena lor Clementina. Ajunse acolo au fost primite cu multă bucurie de ea și au fost tratate cu o cafeluță. După ce au stat puțin de vorbă Clementina le spune:

-Vai, dragle mele am stat atâta de vorbă și nu v-am făcut nicio cafeluță. Vin acum cu ea.

Și așa, din uitare în uitare, le-a făcut vreo șapte cafeluțe, până să plece. În drum spre casă, una din ele îi spune celeilalte:

-Ai văzut ce s-a sclerozat Clementina? Am stat atâta timp la ea și nu ne-a dat nicio cafeluță!

-Cum dragă ai fost la ea și nu m-ai chemat și pe mine?

Bulă și Bubulina

– Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

– Dar ai șifonierul plin de rochii, Bubulino!

– Da, dar mi le-au văzut vecinii pe toate…

– În acest caz, hai mai bine să ne mutăm din cartier, că e mai ieftin!

La Istanbul

— Ce faci?
— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.
— Unde ești acum?
— Aproape de Istanbul…

Cina cea de Taină

Se încheie Cina cea de Taină. Vine ospătarul cu nota de plată la Iisus. Se uită Iisus la notă şi înlemneşte: 30 de arginţi.
– Ioane, ai tu cumva 30 de arginţi?
– Nu, Doamne, am dat toţi banii la săraci.
– Andrei, ai tu cumva 30 de arginţi?
Acelaşi răspuns.
– Petre?
Petre ridică din umeri, nu are. Ultimul apostol:
– Iuda, ai tu cumva treizeci de arginţi?
– N-am, Doamne, dar am o idee…

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
