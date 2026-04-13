Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere

De: Denisa Crăciun 13/04/2026 | 16:04
Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere
Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere

Este luni, este început de săptămână, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești toată săptămâna. 

Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere.
– Hristos a înviat!
– La ce level?

Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere
Bancul începutului de săptămână | Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere

Alte bancuri haioase

La Istanbul

— Ce faci?
— Mi-a spus psihologul ca atunci când am nervi să mă plimb.
— Unde ești acum?
— Aproape de Istanbul…

Interviul

Un tip merge la interviu pentru un job.
– Bună ziua, spune angajatorul. Aveți experiență în domeniu?
– Da, bineînțeles! răspunde omul.
– Perfect. Și unde ați mai lucrat?
– Păi… am fost manager la o firmă mare.
– Serios? Ce firmă?
– Nu pot să spun, e confidențial.
– În regulă… și ce făceați acolo?
– Coordonam echipa, luam decizii importante…
– Interesant. Și de ce ați plecat?
– S-a închis firma.
– Cum așa?
– Păi… eram singurul angajat și m-am concediat singur că nu mă mai suportam.

La doctor

Tipul pleacă supărat și zice:
– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…
A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:
– ACUM mă vedeți?!
Doctorul se uită surprins:
– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…
– De ce? întreabă omul.
– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

BANCUL ZILEI | În a doua zi de Paște, Bulă intr în bar, foarte fericit
BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4
