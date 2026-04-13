BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4

Dragă cititorule,

În noaptea de Paște, se aud bătăi în ușa lui Bulă și a Bubulinei. Bulă deschide ușa și îl vede pe vecinul lui de la 4:

– Vecine, te rog să mă ierți, știu că e Paștele, că e târziu, dar am o mare problemă.

– Spune, vecine, cu ce te pot ajuta?!

– Nu pot intra în apartament. Am plecat în grabă și mi-am uitat cheia în pantaloni, care au ramas aruncati după pat.

– Așa, și? Eu ce-as putea să fac!?

– Du-te până în dormitor la tine și adu-mi-i, te rog!

Alte bancuri amuzante

Iepurașul și copiii

Într-un sat, de Paște, vine iepurașul și lasă ouă colorate în grădinile copiilor cuminte.

Doi copii, Gicu și Dorel, stau la pândă să-l prindă.

La un moment dat, Gicu șoptește:

— Bă, cred că vine!

Se ascund după un tufiș și văd un om care pune ouă prin iarbă și se tot uită în jur.

Dorel zice:

— Ăsta e iepurașul?

Gicu răspunde:

— Nu știu, dar dacă îl prindem, sigur o să ne spună unde stă supermarketul ăsta de ouă!

Preotul și ouăle de Paște

La biserică, preotul ține predica de Paște:

— Fraților, de Paște trebuie să fim mai buni, mai curați și să ne iubim aproapele!

La final, îl întreabă un bătrân:

— Părinte, dar cu ouăle vopsite ce facem?

Preotul răspunde:

— Le mâncăm cu credință!

Bătrânul:

— Și dacă sunt prea tari?

Preotul:

— Atunci ai nevoie de credință mai mare și de un cioc mai puternic!

