BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4

De: Anca Chihaie 13/04/2026 | 09:20
În noaptea de Paște, se aud bătăi în ușa lui Bulă și a Bubulinei. Bulă deschide ușa și îl vede pe vecinul lui de la 4:
– Vecine, te rog să mă ierți, știu că e Paștele, că e târziu, dar am o mare problemă.
– Spune, vecine, cu ce te pot ajuta?!
– Nu pot intra în apartament. Am plecat în grabă și mi-am uitat cheia în pantaloni, care au ramas aruncati după pat.
– Așa, și? Eu ce-as putea să fac!?
– Du-te până în dormitor la tine și adu-mi-i, te rog!

Alte bancuri amuzante

Iepurașul și copiii

Într-un sat, de Paște, vine iepurașul și lasă ouă colorate în grădinile copiilor cuminte.
Doi copii, Gicu și Dorel, stau la pândă să-l prindă.
La un moment dat, Gicu șoptește:
— Bă, cred că vine!
Se ascund după un tufiș și văd un om care pune ouă prin iarbă și se tot uită în jur.
Dorel zice:
— Ăsta e iepurașul?
Gicu răspunde:
— Nu știu, dar dacă îl prindem, sigur o să ne spună unde stă supermarketul ăsta de ouă!

Preotul și ouăle de Paște

La biserică, preotul ține predica de Paște:
— Fraților, de Paște trebuie să fim mai buni, mai curați și să ne iubim aproapele!
La final, îl întreabă un bătrân:
— Părinte, dar cu ouăle vopsite ce facem?
Preotul răspunde:
— Le mâncăm cu credință!
Bătrânul:
— Și dacă sunt prea tari?
Preotul:
— Atunci ai nevoie de credință mai mare și de un cioc mai puternic!

Povestea lui Peter Magyar, noul premier al Ungariei. Are 45 de ani și este divorțat
Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea dezvăluie care este singurul aliment de pe masa de Paște care ne face mai inteligenți
TEST IQ | Doar 1 dintre 100 de oameni poate identifica toate cele 5 ouă de Paște din imagine, în maximum 15 secunde
Prințul William și Kate Middleton se retrag din viața regală. Motivul pentru care au luat această decizie, pentru o lună
Mai este bună friptura de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? După cât timp trebuie aruncată, de fapt
Ia uite, Piciule, ce ai "pierdut". Luptătorul RXF a făcut haz de necaz când a aflat meniul de Paște din închisoare, după ce a scăpat de condamnare
