BANC | Bulă, Paștele și vecinul de la 4

Dragă cititorule,
În noaptea de Paște, se aud bătăi în ușa lui Bulă și a Bubulinei. Bulă deschide ușa și îl vede pe vecinul lui de la 4:
– Vecine, te rog să mă ierți, știu că e Paștele, că e târziu, dar am o mare problemă.
– Spune, vecine, cu ce te pot ajuta?!
– Nu pot intra în apartament. Am plecat în grabă și mi-am uitat cheia în pantaloni, care au ramas aruncati după pat.
– Așa, și? Eu ce-as putea să fac!?
– Du-te până în dormitor la tine și adu-mi-i, te rog!
Iepurașul și copiii
Într-un sat, de Paște, vine iepurașul și lasă ouă colorate în grădinile copiilor cuminte.
Doi copii, Gicu și Dorel, stau la pândă să-l prindă.
La un moment dat, Gicu șoptește:
— Bă, cred că vine!
Se ascund după un tufiș și văd un om care pune ouă prin iarbă și se tot uită în jur.
Dorel zice:
— Ăsta e iepurașul?
Gicu răspunde:
— Nu știu, dar dacă îl prindem, sigur o să ne spună unde stă supermarketul ăsta de ouă!
Preotul și ouăle de Paște
La biserică, preotul ține predica de Paște:
— Fraților, de Paște trebuie să fim mai buni, mai curați și să ne iubim aproapele!
La final, îl întreabă un bătrân:
— Părinte, dar cu ouăle vopsite ce facem?
Preotul răspunde:
— Le mâncăm cu credință!
Bătrânul:
— Și dacă sunt prea tari?
Preotul:
— Atunci ai nevoie de credință mai mare și de un cioc mai puternic!
