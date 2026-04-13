BANCUL ZILEI | În a doua zi de Paște, Bulă intr în bar, foarte fericit

De: Denisa Crăciun 13/04/2026 | 15:14
Este luni, însă este în continuare zi liberă și asta pentru că este a doua zi de Paște. Cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care, garantat, te va face să zâmbești toată ziua.

În a doua zi de Paște, Bulă intră în bar, foarte fericit.

-De băut la toată lumea. Fac cinste!

-Ce greutate?

-4 kg!

-Lungime?

-53 cm!

-Cum se simte soția?

-Ea încă nu știe!

Alte bancuri haioase

Bulă și slăbitul

– Bulă, ai slăbit enorm. Urmezi vreo dietă nouă?
– Da, Ștrulă. Cartofi, morcovi și sfeclă.
– Și cum faci, le fierbi sau le mânânci crude?
– Niciuna, nici alta! Le sap!

Bulă și notele

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă după Paște

Bulă vine, după Paște, cu ouă roșii la școală. Îi fură cineva un ou.
– Doamna învățătoare, unul dintre colegi mi-a furat un ou.
– Pe cine bănuiești, măi Bulă?
– Pe Gigel! Are buzele și degetele roșii, precis el mi l-a mâncat.                                                                                                                                    Dorind să dea un exemplu, învățătoarea îl pedepsește pe Gigel. După câteva zile însă, dispare de la locul lui, de deasupra tablei, tabloul președintelui, așezat acolo, în an electoral, din dispoziția ministrului.
– Vai, copii, cine a săvârșit un asemenea sacrilegiu?
Bulă ridică mâna, impetuos:
– Doamna, eu bănuiesc pe cineva!
– Pe cine, măi Bulă?
– Tot pe Gigel. Știți și dumneavoastră că cine fură azi un ou, mâine fură un… tablou!

Bulă și soacra

Moare soacra Iui Bulă, iar Ștrulă vine la el:
– Ce s-a întâmplat, măi Bulă de a murit soacră-ta?
– Păi, voiam să facem cartofi și am trimis-o în pivniță, dar a căzut pe scări.
– Vaaai, și ce ați făcut?
– Macaroane cu brânză!

Imagini demențiale din Ungaria, după ce Peter Magyar a câștigat alegerile. Cum a sărbătorit viitorul ministru al Sănătății din țara vecină
Tragedie în Snagov. Doi tineri au murit de Paște, după ce mașina în care se aflau a gonit cu 140km la oră
Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele culinare de Paște
Doliu în politica din România. Dan Artimon a murit
Britney Spears, decizie importantă după ce a fost prinsă sub influența susbstanțelor interzise. Comportamentul cântăreței i-a îngrijorat pe mulți
Produsele care se vor scumpi după Paște. Lista alimentelor
