BANC | Bulă și sufletul-pereche

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri! Bulă este întrebat dacă știe ce este ăla un suflet pereche. Răspunsul lui îți va aduce zâmbetul pe buze.
– Bulă, știi ce este ăla un suflet pereche?
– Este o femeie care să mă iubească așa cum sunt eu, de fapt…
– Și cum ești tu de fapt, Bulă?
– Sunt un pic cam însurat…
La un moment dat, văd un bordel.
Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!
Iese peste 15 minute şi spune:
– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.
Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.
Bulă:
– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.
BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!
BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov