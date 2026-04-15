BANC | Bulă și sufletul-pereche

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri! Bulă este întrebat dacă știe ce este ăla un suflet pereche. Răspunsul lui îți va aduce zâmbetul pe buze.

– Bulă, știi ce este ăla un suflet pereche?

– Este o femeie care să mă iubească așa cum sunt eu, de fapt…

– Și cum ești tu de fapt, Bulă?

– Sunt un pic cam însurat…

Alte bancuri cu Bulă

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă

La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

BANC | Bulă, trebuie neapărat să îmi cumpăr câteva rochii noi!

BANC | De Paște, Bulă și Bubulina intră într-un hotel din Poiana Brașov