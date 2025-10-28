Acasă » Bancuri » BANC | „Baby, am făcut ceva foarte rău. Iartă-mă!”

De: Denisa Iordache 28/10/2025 | 16:21
CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între doi iubiți. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

-Baby, am făcut ceva foarte rău! Iartă-mă!

-Ce anume?!

-Te-am înșelat!

-Lol

-Ce??? Iubire, chiar îmi pare rău!!!

-Eu am una și mai bună pentru tine…

-Cum așa?

-Sâmbătă am nunta!

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și străinul din tramvai

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANCUL ZILEI | Studenta și examenul la teatru

BANC | „Dar de ce sunt atât de scumpe gazele, curentul, benzina, uleiul?"

