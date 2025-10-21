BANC | Bancul cu statuia nudă

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
– Ştiți bancul cu statuia nudă?
-Nu!
– Statu’ ia, nu dă!
Ion vine de la muncă și o vede pe Maria în pat, dezbrăcată.
-Maria, de ce ești dezbrăcată în pat?
-E cald și n-am cu ce sa mă îmbrac!
Ion deschide dulapul și zice:
-Ia uite ce ai aici Maria. Fusta…Palton…Cămașă…Bluză…Salut Gheorghe!
Ion merge la piață să vândă un cocoș. Vine un batrânel care părea interesat și întreabă:
– E bun cocoșul taică? Se pricepe la călcat găini?
– Buuun tataie! Calcă tot ce prinde; calcă găini, rațe, gâște, oi, porci, vaci, a prins odată un vultur și nu l-a iertat…
– Pai și-atunci de ce-l vinzi, omule?!
– Hmm… de la o vreme se uită ciudat la mine.
Citește și: BANC | Leul iese dimineața nervos din casă