BANC | Bancul cu statuia nudă

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Ştiți bancul cu statuia nudă?

-Nu!

– Statu’ ia, nu dă!

Ion vine de la muncă și o găsește pe Maria dezbrăcată

Ion vine de la muncă și o vede pe Maria în pat, dezbrăcată.

-Maria, de ce ești dezbrăcată în pat?

-E cald și n-am cu ce sa mă îmbrac!

Ion deschide dulapul și zice:

-Ia uite ce ai aici Maria. Fusta…Palton…Cămașă…Bluză…Salut Gheorghe!

Ion merge la piață să vândă un cocoș

Ion merge la piață să vândă un cocoș. Vine un batrânel care părea interesat și întreabă:

– E bun cocoșul taică? Se pricepe la călcat găini?

– Buuun tataie! Calcă tot ce prinde; calcă găini, rațe, gâște, oi, porci, vaci, a prins odată un vultur și nu l-a iertat…

– Pai și-atunci de ce-l vinzi, omule?!

– Hmm… de la o vreme se uită ciudat la mine.

