De: Mirela Loșniță 19/10/2025 | 16:13
BANC | Leul iese dimineața nervos din casă

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit astăzi un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze, în această zi de duminică. Indiferent că vă relaxați acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Spor la râsete și voie bună!

Leul iese dimineața nervos din casă și dă cu ochii de vulpe:
-Cine e regele animalelor?
-Tu, tu, tu esti, Măria Ta, zice vulpea înfricoșată
Mai merge și dă peste lup:
-Ia zi, cine e regele animalelor?
-Măria-Ta, zice lupul galben de frică.
Mai merge el și într-o poiană dă peste elefant care mânca liniștit
-Ia zi umflatule, cine e regele animalelor?
Elefanul îl prinde cu trompa de cap, îl izbește de vreo trei copaci și-l lasă lat în mijlocul drumului. După vreo jumătate de oră, leul se ridică confuz și-și spune:
-Ei, dacă nu știi, nu știi și gata, nu trebuie să fii violent!

Bulă și Bubulina, în pat
„Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:
– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!
– Dar pui pariu că nici nu te caut?”

Bulă și cererea în căsătorie
„Bulă:– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Aveți ceva împotrivă?
Socrul:– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu”

Bulă se duce la ora de psihiatrie
„La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:
Profesorul formează un număr de telefon.
– Alo, vă rog frumos cu Radu.
– Aici nu există niciun Radu.
– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.
Mai sună o dată, la același număr de telefon.
– Alo, vă rog frumos cu Radu.
– V-am spus că aici nu există niciun Radu.
Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.
Mai sună încă o dată.
– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.
– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!
Aceasta a fost ultima stare, de furie.
Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:
– Sunt Radu, m-a căutat cineva?”

