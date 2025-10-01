BANC | Bulă și Ceaușescu

Râsul este cel mai bun medicament, iar un banc bun poate să-ți schimbe instantaneu ziua. Fie că îl spui la o întâlnire cu prietenii, la birou, în familie sau pur și simplu pentru a-ți ridica moralul, glumele au darul de a aduce zâmbete și voie bună. În rândurile de mai jos am adunat o colecție de bancuri care să te facă să râzi cu poftă și să uiți pentru câteva clipe de griji. Așadar, pregătește-te să te distrezi!
Pe vremea lui Ceauşescu:
– Bulă, de ce te-au arestat?
– M-am uitat la Nicolae Ceaușescu!
– Dar noi toți ne-am uitat la el!
– Da, așa este. Dar eu m-am uitat prin lunetă!
– Bulă, de ce stai la serviciu doar 5 ore?
– Dar cât să stau șefu?
– 8 ore cât scrie în contract.
– Păi alea 8 ore din contract sunt brut. Net stau 5 ore. E aceeași formulă ca la salariu.
Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din când în când să vadă câte o lucrare.
Ajungând lângă Bulă, care muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează.
Bulă spuse:
– Îl desenez pe Dumnezeu.
Educatoarea se miră:
– Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu…
Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţinta la desen, Bulă răspunse:
– O să se ştie… în câteva minute!
Un polițist oprește o mașină.
Soferul uimit întreabă:
– De ce m-ați oprit? Nu mergeam decât cu 20 km/oră.
– Si de ce te furișai așa!?
– Iubitele, ai încredere în mine, nu?
– Da draga mea, normal!
– Stii că niciodată nu te-aș minți!
– Evident!
– Ei bine, un stâlp de metal m-a atacat când parcam mașina la mall.
Mă sună soacra-mea:
– M-am oprit la Supermarket să iau niște lapte, vrei ceva de aici?
– Depinde zic, ești pe jos sau cu mașina?
– Pe jos.
– Atunci ia-mi și mie te rog 3 saci de cartofi și cinci pâini.
Doi pensionari stau de vorbă:
– La 85 de ani ai mei… încă îmi țin nevasta trează toată noaptea!
– Dar, ce-i faci?
– Păi, până Ia miezul nopții fumez. Apoi până dimineața tusesc!
