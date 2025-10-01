BANC | Bulă și Ceaușescu

Râsul este cel mai bun medicament, iar un banc bun poate să-ți schimbe instantaneu ziua. Fie că îl spui la o întâlnire cu prietenii, la birou, în familie sau pur și simplu pentru a-ți ridica moralul, glumele au darul de a aduce zâmbete și voie bună. În rândurile de mai jos am adunat o colecție de bancuri care să te facă să râzi cu poftă și să uiți pentru câteva clipe de griji. Așadar, pregătește-te să te distrezi!

Pe vremea lui Ceauşescu:

– Bulă, de ce te-au arestat?

– M-am uitat la Nicolae Ceaușescu!

– Dar noi toți ne-am uitat la el!

– Da, așa este. Dar eu m-am uitat prin lunetă!

Bancuri haioase care îți vor face ziua mai bună

– Bulă, de ce stai la serviciu doar 5 ore?

– Dar cât să stau șefu?

– 8 ore cât scrie în contract.

– Păi alea 8 ore din contract sunt brut. Net stau 5 ore. E aceeași formulă ca la salariu.

Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din când în când să vadă câte o lucrare.

Ajungând lângă Bulă, care muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează.

Bulă spuse:

– Îl desenez pe Dumnezeu.

Educatoarea se miră:

– Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu…

Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţinta la desen, Bulă răspunse:

– O să se ştie… în câteva minute!

Un polițist oprește o mașină.

Soferul uimit întreabă:

– De ce m-ați oprit? Nu mergeam decât cu 20 km/oră.

– Si de ce te furișai așa!?

– Iubitele, ai încredere în mine, nu?

– Da draga mea, normal!

– Stii că niciodată nu te-aș minți!

– Evident!

– Ei bine, un stâlp de metal m-a atacat când parcam mașina la mall.

Mă sună soacra-mea:

– M-am oprit la Supermarket să iau niște lapte, vrei ceva de aici?

– Depinde zic, ești pe jos sau cu mașina?

– Pe jos.

– Atunci ia-mi și mie te rog 3 saci de cartofi și cinci pâini.

Doi pensionari stau de vorbă:

– La 85 de ani ai mei… încă îmi țin nevasta trează toată noaptea!

– Dar, ce-i faci?

– Păi, până Ia miezul nopții fumez. Apoi până dimineața tusesc!

