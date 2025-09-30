BANC | „Cât mai este până la gară?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Dialogul de astăzi își va aduce zâmbetul pe buze și îți va face ziua mai frumoasă. Îți dorim spor la râs și voie bună!

– Cât mai este până la gară?

– Cam vreo 3 km.

– De ce n-ați construit-o mai aproape?

– Am zis să fie lângă calea ferată…

Alte bancuri amuzante

Ion și Maria stau în pat

Ion și Maria stau în pat. El o sărută pe gât:

-Mărie, hai să facem dragoste!

-Mă doare capul îngrozitor! Am avut o zi tâmpită. Maică-mea mă cicălește întruna, la serviciu am de lucru în neștire. N-am avut o clipă liberă, sunt ruptă de oboseală.

-Înțeleg, dragă. Nu-i nimic, somn ușor!

A doua zi, Ion încearcă din nou. La care Maria:

-Mă supără tare stomacul, cred că am făcut o indigestie. Peștele de la cină cred că nu era proaspăt.

-Nu-i nimic, înțeleg.

A treia zi, Ion iar încearcă. De data asta, Maria sare ca arsă:

-Ce dracu-i cu tine, Ioane?! Ai devenit maniac sexual? Trei nopți la rând?!

Bulă și Bubulina, în pat

„Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:

– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!

– Dar pui pariu că nici nu te caut?”

Bulă și cererea în căsătorie

„Bulă:– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Aveți ceva împotrivă?

Socrul:– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu”

Bulă se duce la ora de psihiatrie

„La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:

Profesorul formează un număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– Aici nu există niciun Radu.

– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.

Mai sună o dată, la același număr de telefon.

– Alo, vă rog frumos cu Radu.

– V-am spus că aici nu există niciun Radu.

Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.

Mai sună încă o dată.

– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.

– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!

Aceasta a fost ultima stare, de furie.

Se ridică Bulă și spune:

– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:

– Sunt Radu, m-a căutat cineva?”

Bulă și Bubulina decid să divorțeze

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!

