BANC | „Cât mai este până la gară?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Dialogul de astăzi își va aduce zâmbetul pe buze și îți va face ziua mai frumoasă. Îți dorim spor la râs și voie bună!
– Cât mai este până la gară?
– Cam vreo 3 km.
– De ce n-ați construit-o mai aproape?
– Am zis să fie lângă calea ferată…
Ion și Maria stau în pat. El o sărută pe gât:
-Mărie, hai să facem dragoste!
-Mă doare capul îngrozitor! Am avut o zi tâmpită. Maică-mea mă cicălește întruna, la serviciu am de lucru în neștire. N-am avut o clipă liberă, sunt ruptă de oboseală.
-Înțeleg, dragă. Nu-i nimic, somn ușor!
A doua zi, Ion încearcă din nou. La care Maria:
-Mă supără tare stomacul, cred că am făcut o indigestie. Peștele de la cină cred că nu era proaspăt.
-Nu-i nimic, înțeleg.
A treia zi, Ion iar încearcă. De data asta, Maria sare ca arsă:
-Ce dracu-i cu tine, Ioane?! Ai devenit maniac sexual? Trei nopți la rând?!
„Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:
– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!
– Dar pui pariu că nici nu te caut?”
„Bulă:– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Aveți ceva împotrivă?
Socrul:– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu”
„La ora de psihiatrie, studenții învață despre starea de calm, de iritare și de furie:
Profesorul formează un număr de telefon.
– Alo, vă rog frumos cu Radu.
– Aici nu există niciun Radu.
– Iată starea de calm, spune profesorul studenților.
Mai sună o dată, la același număr de telefon.
– Alo, vă rog frumos cu Radu.
– V-am spus că aici nu există niciun Radu.
Iată starea de iritare, spune iar profesorul studenților.
Mai sună încă o dată.
– Alo, vă rog să mi-l dați pe Radu la telefon.
– Băi, nu mai suna aici, du-te dracu…Ți-am spus că nu există niciun Radu aici!!
Aceasta a fost ultima stare, de furie.
Se ridică Bulă și spune:
– Mai există o stare, cea de disperare. Bulă ia telefonul, sună la același număr și spune:
– Sunt Radu, m-a căutat cineva?”
Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:
– Doamnă, de ce vreți să divorțați?
– Bulă nu mai este de rangul meu.
– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?
– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
BANCUL ZILEI | Avocatul către client: „Am o veste proastă și una bună”