BANC | Bulă, căpitanul și parașuta

De: Anca Chihaie 14/11/2025 | 07:10
Astăzi, vă prezentăm alte bancuri savuroase care să vă aducă zâmbetul pe buze. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Parașutiștii săreau dintr-un avion. Sar toţi şi mai rămân doar Bulă și cu căpitanul.
– Dom’ căpitan, eu nu pot să sar.
– De ce, Bulă?
– Am visat azi-noapte că nu mi se deschide parașuta.
– Ia paraşuta mea, Bulă! Dă-mi paraşuta ta și sări, superstiţiosule!
Sare Bulă, se deschide paraşuta şi, la un moment dat, se aude pe lângă el un șuierat și o voce de jos:
– Băga-ți-ai picioarele-n el de vis.

Alte bancuri amuzante

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!
– Bulă, tu te duci la femei!
– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!
– Bulă, tu chiar te duci la femei!
– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!
– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.
– Nu, promit!
Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:
– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!

Bulă și Bubulina se căsătoresc

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții. Bubulina stătea în pat, într-o ținută sexy, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră. Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:
– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!
– Stai, Bubulino, că vin acum!
Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:
– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt numai a ta! Ia-mă!
– Stai, că vin acu, ce te grăbești așa?
Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:
– Bă Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?
Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:
– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!

